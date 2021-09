11 settembre: insieme alle donne afghane

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Nessun silenzio in tempo di oppressione Radicali Italiani lancia presidio a Torino e invita tutte le forze politiche

A 20 anni dall’attentato delle Torri Gemelle, dopo il disastroso ritiro dall’Afghanistan, manifestiamo per il rispetto dei diritti umani e una mobilitazione transnazionale.

Appuntamento sabato 11 settembre alle 11:30 in Piazza Castello di fronte alla Prefettura. Con un fiore in mano.

Dichiarazione di Igor Boni (Presidente di Radicali Italiani) e Patrizia De Grazia (Candidata alle amministrative di Torino nella Lista Lo Russo)

“La situazione in Afghanistan è precipitata in una autentica tragedia umanitaria. In occasione del ventennale dall’attentato delle Torri Gemelle lanciamo una mobilitazione di sostegno alla popolazione afghana, colpita dalla violenza dei talebani. Una mobilitazione in particolare rivolta a sostegno delle donne che ogni giorno cercano nuovi modi per organizzarsi così da resistere alla repressione delle libertà, nonostante il forte pericolo che corrono. Questa iniziativa nonviolenta è aperta a tutti i cittadini, le associazioni e a tutti i partiti di ogni schieramento. Invitiamo i partecipanti a portare in mano ciascuno un fiore per le donne di Kabul a simboleggiare la necessità di vicinanza e di mobilitazione nazionale e transnazionale di fronte alle violenze in atto. Un fiore a simboleggiare la necessità di accogliere e aiutare chi fugge, innanzitutto da parte degli stati europei. Per questo rivolgiamo un appello al governo italiano e a tutti i governi europei per incentivare il rilascio di visti per motivi di studio e salvare la vita a tante studentesse afghane, nonché per aprire ogni possibile corridoio umanitario per chi scappa dalle atrocità in atto.