“Conte per aiutare Torino? Basta favole. Non entriamo nelle dinamiche di altri partiti, ma la lista dei sogni che dichiara Appendino non aiuta la città.

Tanti torinesi negli anni precedenti, nell’ottica di un cambiamento si sono trovati a votare un partito come il movimento 5 stelle che tutto ha fatto meno che portare risultati. Questo lo abbiamo constatato a Torino ma anche a livello nazionale. I grillini hanno già avuto la possibilità di dimostrare la loro attenzione alla città, ma se non l’hanno fatto quando Conte era premier, come sarà possibile farlo adesso? Dall’anticamera dell’ufficio di Draghi per dare parvenza di essere stato ascoltato dal presidente come la scorsa volta? Torino ha bisogno di una svolta vera, discontinuità e chiarezza per guardare al futuro, come lo si può ottenere se non attraverso le competenze. Il centrodestra unito continuerà il suo percorso, andiamo avanti” Lo dichiara Augusta Montaruli, deputata torinese di Fratelli d’Italia.