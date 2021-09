Salvini a Torino e Novara

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Giovedì 9 settembre, alle ore 21, il Segretario Federale della Lega, sen. Matteo Salvini, accompagnato dall’on. Riccardo Molinari, Presidente dei Deputati della Lega in Parlamento, e Segretario della Lega Piemonte, sarà in Piazza Solferino a Torino, per lanciare ufficialmente la campagna elettorale del candidato sindaco del centro destra, Paolo Damilano.

Torino torna grande con un candidato civico, espressione dell’imprenditoria torinese e piemontese, che la Lega ha sostenuto fin dalla sua discesa in campo, e che avrà l’appoggio di tutto lo schieramento di centro destra.

Prima dell’appuntamento serale a Torino, nel pomeriggio di giovedì 9 settembre, alle ore 18,30 Matteo Salvini sarà a Novara, all’Hockey Cafè di Viale Buonarroti, sempre accompagnato dall’on. Molinari, a sostenere la campagna elettorale del sindaco di Novara Alessandro Canelli.