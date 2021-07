Senza iscrizione al registro delle imprese né autorizzazione sanitaria, carrozzeria posta sotto sequestro dalla Polizia municipale

Ieri pomeriggio, a seguito di una segnalazione di alcuni cittadini, gli agenti del Reparto di Polizia Commerciale della Polizia Municipale, congiuntamente al Comando Territoriale VI, hanno effettuato un controllo all’interno di un’attività di carrozzeria ubicata in strada di Settimo.

All’arrivo degli agenti erano in corso le normali attività lavorative ed era presente anche il titolare, un uomo di nazionalità rumena che, oltre a non possedere la regolare iscrizione al Registro delle Imprese nella sezione autoriparatore, non aveva nemmeno la necessaria autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune di Torino.

Pertanto, considerato che non vi erano garanzie sulla sicurezza dei macchinari, i ‘civich’ hanno posto sotto sequestro tutte le attrezzature presenti all’interno dell’officina per lo svolgimento dell’attività di carrozzeria e gommista, tra cui un ponte elevatore, un compressore, attrezzature per l’equilibratura delle ruote, saldatrici, strumenti per la verniciatura, una cabina forno per verniciature, pneumatici nuovi e usati, diversi barattoli di vernice e attrezzature varie.

Il titolare è stato sanzionato ai sensi dell’art. 241 del Regolamento di Igiene, dell’art. 10 comma 2 Legge 122/92 e DPR 558/99, per un importo totale di 5.198,66 euro