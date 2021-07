In città aperte le piscine estive per il nuoto libero

Per chi vuole trovare un po’ di refrigerio in città dal mese scorso sono aperte alcune piscine che permettono ai cittadini in determinati orari e giorni di poter usufruire per il nuoto libero. Gli impianti attualmente in attività sono: Cecchi (dal 28 giugno), Colletta (dal 14 giugno), Franzoj (dal 15 giugno), Gaidano (dal 29 giugno), Galileo Ferraris (dal 14 giugno), Lido e Sisport (dal 2 giugno), Lombardia e Massari (dal 15 giugno), Torrazza (dal 21 giugno), Sospello (dal 4 giugno) e Vigone (dal 16 giugno). La piscina Parti sarà a disposizione degli utenti dal 1 al 23 luglio e la Sebastopoli dal 21 al 24 luglio, mentre per quanto riguarda la riapertura della Sempione è prevista per il mese di settembre.

I giorni, gli orari e i costi di accesso sono consultabili sul sito: www.comune.torino.it/torinogiovani(luoghi(piscine-a-torino. Per la maggior parte degli impianti è prevista la prenotazione per garantire a tutti di nuotare in sicurezza e in ottemperanza alle norme anti-Covid.19. Per sicurezza è sempre meglio contattare prima le piscine perché giorni e orari potrebbero cambiare.

Marco Aceto