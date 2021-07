I musei? Svecchiamoli ma lasciamoli musei

Molti miei conoscenti attirati dai messaggi martellanti di Mostre di arte contemporanea, mi hanno confessato di non aver visto i veri Uffizi, anzi di averne un vago ricordo solo per una lontana gita scolastica, lo stesso succede per Palazzo Madama o per altri importanti luoghi ,depositari di capolavori che rendono l’Italia insieme allo Stato Vaticano, il più importante Paese d’Arte al mondo. Premesse queste mie considerazioni, non essendo mai stata una talebana dell’Arte, non rifiuto a priori l’apertura a varie iniziative che possano dare ristoro economico ai Musei, sovente in sofferenza,mi riferisco ad eventi mondani nei saloni delle feste delle varie dimore, palazzi e castelli ,ci mancherebbe sono nati per quello scopo, ma soprattutto attrarre sponsor della Moda, in tutti i suoi aspetti: abiti, accessori ,gioielli ,acconciature, profumi,un’altra peculiarità tutta italiana,non dimentichiamoci mai che fu Caterina de’Medici a portare, a metà del cinquecento in una Francia ancora naive, queste raffinatezze ,oltre la enogastronomia toscana. Non scordiamoci dei piccoli Musei privati, a Torino la Fondazione Accorsi, nata dall’idea di un antiquario che raccolse e riordino’ con grande passione e anche spirito bulimico, quasi 300 arredi dei più importanti ebanisti piemontesi ,quasi 700 oggetti di complemento e più di 200 dipinti.