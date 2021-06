Alleanze e schermaglie, la politica allo sbando

Cucciola la Ministra Laura Castelli. Ora pure condannata per diffamazione. Che cattivi questi magistrati e soprattutto cattivo Piero Fassino che si è sentito offeso dalle sue affermazioni. La più arrabbiata è Lidia Loredana Roscaneanu. Altra, se non principale parte offesa.

Castelli se la cava, per ora, con 10 mila euro tra costi processuali e parte civile da risarcire. Noccioline per lei che da tre anni percepisce lauti stipendi. Di dimissioni non se ne parla nemmeno e di chiedere scusa manco a parlarne. Chi tiene botta ( sembrerebbe) è Conte che chiede ai Grillini di scegliere tra lui e Grillo. Grillo, che una volta tanto ha le idee chiare: cari cinque stelle, io vi ho creato ed io vi distruggo.

Delirante dice che Giggino è stato il miglior ministro degli Esteri. E i due con i cinesi sono nel marasma totale. Chi si aggiunge nel delirio è l’ inafferrabile Toninelli che sostiene che da quando la Raggi è Sindachessa Roma è più pulita ed ordinata. Follia allo stato puro. Sicuramente gli antropologi avranno da studiare sui pentastellati. Cucciolo anche il prof Ugo Mattei. Tante parole rivoluzionarie e dopo un nulla di fatto. La sua lista non decolla e il ritiro è imminente. Pazienza, ce ne faremo una ragione. La notizia “piccante” è questa : Chiampa porta Lo Russo alla sezione di Rifondazione di Barriera di Milano. Via Baltea. Addirittura 15 persone, decisamente attempate, ma votano anche loro. E poi la destra incombe anche se, sembra, che Fratelli d’ Italia non sfondi. Del resto Torino è la città, o perlomeno è stata la città più antifascista d’Italia. Qualche ricordo, forse ‘c è ancora. Il capitano (Matteo Salvini) rilancia: sono un moderato, altro che camicie verdi di bossiana memoria. C’ è anche il bel gesto di Bartolomeo Giachino del ritiro dalla corsa a Sindaco nel nome di un centrodestra unito. Intanto, nei sondaggi Damilano è primo con oltre il 44 %, con più voti personali che della coalizione. Matteo Renzi deve ancora scegliere e Calenda gliela vuol far pagare al Pd sia a Roma che a Torino. Ma l’ altra notizia è che il Pd in città è il primo partito con oltre il 30 % . Però, niente male per la pattuglia di 1800 iscritti. Sui pentastellati non pervenuta alcuna notizia su che cosa faranno. Unica certezza l’odio puro per il Pd. Eppure nei sondaggi tra gli elettori dem, il 75% vorrebbe un accordo con loro. Direi quasi ovvio, visto che si giocherà tutto al secondo turno , a Torino come in tutta Italia. Il centro destra è certo del risultato finale: cappotto al Pd e cinquestelle. Possibile, al limite del molto probabile. Ma non è tutto. Le varie percentuali dei vari partiti faranno la differenza. Anche la singola tenuta dei vari leader nazionali. Non è un segreto che Meloni e Salvini si giocano chi fa il primo. E qui, diciamocelo, non bastano i numeri. Ci possono essere fattori esterni , in tutti i sensi. Si pensi all’amore di Salvini per Putin e a quello della Meloni per l’Ungherese Orban. Dunque sbagliato dare tutto per scontato. Un po’ come in Francia, dove la prevista vittoria della La Pen non è stata confermata dai fatti. Si vedrà, indubbiamente. Chi tiene duro è Mario Draghi. Ed ora facciamo i conti con un’ Italia interamente bianca, da quello che si vede due Italie. Una ancora preoccupata ed una che si sente e si comporta da liberata. Forse due facce della stessa medaglia ? Francamente non mi pare. La nostra solita divisione, un po’ manichea tra due fazioni. La solita divisione tra ” Guelfi e Ghibellini “. Tra chi va tutto bene e tra chi va tutto male. Ora, che le divisioni e dialettica sono il sale per la democrazia è indubbio. Come le elezioni amministrative. Con il ballottaggio, di fatto, si formano due schieramenti uguali e contrari. Ma è il dopo che preoccupa. Torino ha bisogno di ricomposizione ed unità della classe politica per rinascere. Facile nel dirsi e molto difficile nel realizzarsi. In politica ci dovrebbero essere avversari , non nemici. Grillo e la Castelli hanno fomentato odio e disprezzo, e ora ne pagano per primi le negative conseguenze. Piaccia o non piaccia di quel famoso 33 % c’ è rimasto ben poco. Tutto sta nel capire che fine faranno gli ex votanti dei 5 stelle. A Torino come in Italia. Insomma , magari mi sbaglio, ma la partita ritorna ad essere tra centro destra e centro sinistra. Come al solito, non ci rimane che dire, vedremo.

Patrizio Tosetto