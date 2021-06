Metro 1: concluso il primo tratto di galleria fino alla stazione Certosa

Si è concluso lo scavo del primo tratto di galleria nell’ambito della realizzazione del prolungamento della linea 1 della metropolitana da Fermi a Cascine Vica.

Questa mattina è stato abbattuto l’ultimo diaframma che separava la galleria dalla stazione Certosa di Collegno. La galleria scavata, lunga 150 metri, collega via De Amicis/c.so Pastrengo con la futura stazione Certosa ubicata in corrispondenza con l’ingresso del Parco della Certosa.

Questo tratto di tunnel è stato scavato con metodo tradizionale, ovvero con posa delle centine metalliche, a differenza del resto della linea 1 dove è stata impiegata la TBM (talpa).

In parallelo è in fase di realizzazione (rimangono da ultimare gli ultimi 200 metri) un altro tratto di galleria, da via Risorgimento in direzione della stazione “Collegno Centro”.

Nelle prossime settimane sarà attivato un ulteriore fronte di scavo che dalla stazione Certosa procederà in direzione del pozzo di ventilazione di via Risorgimento attraversando la ferrovia Torino/Modane.

Procedono inoltre i lavori per la realizzazione della galleria artificiale lungo via De Amicis, per la realizzazione delle 4 stazioni previste lungo i 3,4 km di tracciato (Certosa, Collegno Centro, Leumann e Cascine Vica) e del parcheggio di interscambio a Cascine Vica.