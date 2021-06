100 anni di Partito Comunista Cinese, in piazza per i diritti

PIAZZA CARIGNANO ALLE 18 PER RADICALI: 100 ANNI DI PARTITO COMUNISTA CINESE, 100 ANNI DI VITTIME. IL 1° LUGLIO IN PIAZZA CARIGNANO ALLE 18 PER IL CENTENARIO DEL PCC

In occasione del centenario del Partito Comunista Cinese (1° Luglio), i Radicali Italiani, l’Associazione Radicale Adelaide Aglietta di Torino, l’FGS Torino, i Giovani Democratici, Giampiero Leo e il Coordinamento interconfessionale e altri, scenderanno in piazza Carignano alle ore 18.

I coordinatori dell’associazione Aglietta Patrizia De Grazia, Daniele Degiorgis e Silvio Viale, hanno dichiarato: “A Pechino i festeggiamenti sono in preparazione da mesi, la propaganda nazionalista, la proiezione di film sugli eroi del Partito e sulla sua gloriosa storia sono quasi martellanti e molti leader di Paesi Stranieri hanno già telefonato al Presidente Xi per esprimere le proprie congratulazioni. Ma 100 anni di Partito Comunista Cinese significa anche un intero secolo di vittime. Vittime di arresti arbitrari, di violenza, di esilio, di demolizioni forzate, di detenzioni, di sparizioni, di processi farsa, di oppressione, di mancanza di tutela dei propri diritti umani e politici fondamentali. In questo giorno, mentre Pechino festeggia una storia di 100 anni, noi, a Torino, ricorderemo un’altra storia di 100 anni: quella delle vittime del regime comunista cinese. Scenderemo in piazza con le bandiere di Hong Kong e del Tibet e con 100 rose bianche. Un Racconteremo le storie di tante di queste vittime. Perché in questo giorno, anche la loro voce ha diritto di essere ascoltata”.