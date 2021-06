Non solo la nazionale! Anche il calciomercato entra nel vivo

La nazionale italiana fa sognare.È nei quarti di finale all’europeo ma a breve Juve e Toro si raduneranno e cominceranno il ritiro speranzosi di raggiungere gli obiettivi prefissati e con i nuovi ambiziosi allenatori Allegri alla Juve e Juric al Toro.

In casa granata bisogna tener conto che al momento l’organico dei calciatori a disposizione del tecnico granata Juric è di 38 unità.Arriveranno comunque 3 nuovi calciatori da subito:il portiere Berisha dalla Spal,i trequartisti Caprari dalla Samp e lo svincolato Borini dalla Turchia.Messias costa troppo,pista abbandonata,dopodiché per vedere altre facce nuove bisognerà sfoltire l’organico.

In casa Juve il problema è il medesimo:sfoltire l’organico ma subito arriveranno 2 giocatori per accontentare il neo tecnico,gradito ritorno,Allegri.La nuova Juve poggerà sulla riconferma di Dybala e sull’arrivo di Locatelli.Icardi è un obiettivo concreto ma solo in caso di cessione di Ronaldo.Altri movimenti ci saranno ma solo in caso di cessioni.

Vincenzo Grassano