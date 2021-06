Juve su Vlhaovic Toro su Messias

L’attaccante viola Vlahovic è diventato l’obiettivo primario per sostituire Ronaldo.Alla Fiorentina proposti il portiere Perin,il difensore Rugani e 25 milioni di euro.

Clamoroso dalla Spagna: il Barcellona vuole Cristiano Ronaldo per formare una coppia da sogno con Messi. Piace Gosens, costo 35 milioni,la proposta all’Atalanta sarà di 20 milioni più il difensore Demiral. Siamo alle battute finali per Il grande e primo obiettivo Locatelli, dal Sassuolo, la proposta finale 30 milioni cash a fronte dei 40 chiesti dagli emiliani.

In casa granata si aspetta la risposta dal Crotone per il primo obiettivo sulla trequarti del Toro: Junior Messias, la proposta è 7 milioni cash ed il difensore Dijdij.Si farà questa settimana. Per il ruolo di secondo portiere arriverà lo svincolato Mirante .Belotti piace sempre al Milan: l’offerta è di 25 milioni senza contropartite. Per la fascia sinistra piace Fares della Lazio ma Lotito chiede troppo,10 milioni.Non si farà: il Toro,ben coperto numericamente sulla fascia sinistra, prima proverà a vendere Aina e Rodriguez ,Ansaldi rinnoverà e poi si vedrà. La società granata ha dato il benservito a Sirigu chiedendo al suo procuratore di trovarsi un’altra squadra. Il contratto scadrà nel 2022 ma l’Impresa non è facile visto lo stipendio da 2 milioni di euro netti a stagione che percepisce l’oramai ex portiere granata.

Vincenzo Grassano