Chi è Anna Ferrino, CEO di Ferrino&C specializzata in attrezzatura outdoor

Rubrica a cura di Progesia Management Lab

Da sempre il brand Ferrino evoca vacanza, avventura, spazi incontaminati e alte vette. Il suo business è legato alle tende da campo, agli equipaggiamenti tecnici per la montagna, al trekking e ai viaggi più estremi. Da Reinhold Messner – che con i materiali Ferrino ha scalato l’Himalaya e tutti i 14 Ottomila della terra – all’esploratrice, scrittrice e documentarista Carla Perrotti sono tanti gli ambassador che hanno contribuito a rendere leader e leggendario il marchio torinese. Ma Ferrino – che è presente in Europa, Sud America e Asia – è anche sinonimo di sostenibilità. L’azienda, altamente proattiva in questo ambito, è alimentata a energia solare, è promotrice di progetti ambientali prima che diventassero una moda e pone grande attenzione nei confronti dei collaboratori e delle collaboratrici. Anna Ferrino, CEO dell’azienda, ci ha raccontato che da tempo l’impresa adotta una serie di best practices e redige un Bilancio di Sostenibilità che si ispira all’impostazione proposta dalla Global Reporting Initiative (GRI). Lo scopo è contribuire a rispondere alle questioni internazionali affrontate dalle Nazioni Unite all’interno degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile del Millennio (SDG): punti di riferimento per tutte le organizzazioni che, a vario livello, intendono affrontare con fermezza le sfide ambientali e socioeconomiche del nostro pianeta.

Dal 1870 siete i protagonisti dell’outdoor. Ricordiamo le date più significative della vostra storia?

“Ferrino è nata a Torino in via Nizza 107. Cesare Ferrino, mio trisavolo, aveva un laboratorio di vernici e ideò una formula per impermeabilizzare i tessuti. Intuendo il potenziale di questo prodotto rivoluzionario creò dei manufatti, come ad esempio le coperture per il mondo del lavoro. Si occupò anche di vestiario, teloni e tende cerate per uso militare, ma sin da subito equipaggiò gli esploratori e gli alpinisti piemontesi. Durante la Seconda guerra mondiale la sede, essendo un obiettivo sensibile perché produceva tende per l’esercito, venne bombardata e così fu trasferita vicino a Chivasso, alle porte di Torino, per garantire gli approvvigionamenti. Nel dopoguerra il destino del marchio si incrociò con quello di Torino e dell’Italia e la tenda Ferrino divenne sinonimo di vacanza. Quando mio padre Alberto entrò in azienda si ispirò agli esempi europei e fece diventare il brand un punto di riferimento per il campeggio degli Anni ’50-‘60. Per espandere il business, nel 1970 mio padre cedette delle quote alla Famiglia Rabajoli e da allora la conduzione dell’azienda è doppia. Nel 1986 Reinhold Messner si rivolse a noi per scalare le 14 vette più alte del pianeta e richiese equipaggiamenti leggeri e trasportabili in autonomia: nacque così una stretta collaborazione e il successo di Messner fu tale che l’alpinismo passò da fenomeno d’élite a fenomeno di massa. Ferrino divenne sempre più un’azienda focalizzata sull’alpinismo, anziché sul camping e questo è ancora oggi il nostro posizionamento. Il core business è l’escursionismo, ma il brand è specializzato anche nel mondo della montagna e del camping”.

I prodotti Ferrino sono distribuiti in Italia e all’estero: quanto ha influito la pandemia nel vostro settore e come l’avete gestita?

“Ferrino non è solo outdoor, ma è anche un player rilevante del settore professionale. Collaboriamo infatti con le principali organizzazione umanitarie, con il Corpo Nazionale di Soccorso Alpino, con la Protezione Civile e durante la pandemia abbiamo lavorato per garantire le tende agli ospedali da campo. Anche l’outdoor ha tenuto bene e sta registrando un trend di crescita perché la vita all’aria aperta e la montagna sono considerate sicure”.

Sostenibilità è tra le keywords di Ferrino: in che modo la declinate?

“Come molte PMI abbiamo valori sociali e ambientali molto forti. Non ci occupiamo solo di business, ma di come si fa il business. Siamo attenti alle buone pratiche e diamo valore ai collaboratori e all’ambiente. Spesso siamo stati precursori di iniziative volte a sensibilizzare le persone verso la natura: nel 2005, quando ancora pochi la usavano, abbiamo promosso il progetto Adotta una borraccia. Nel 2008 Ferrino è stata tra le prime aziende ad installare gli impianti ad energia solare sul tetto e nel 2018 abbiamo ritenuto che fosse importante avere un approccio strutturato pubblicando il Report Sostenibilità redatto secondo le Sustainability Reporting Guidelines. Per noi ambiente, sociale e supply chain in termini di impatto prodotto da noi o dai fornitori sono capisaldi imprescindibili. In questi anni abbiamo creato un approccio strutturato cercando di selezionare principalmente fornitori certificati ed abbiamo eliminato i PFC da tutte le categorie di prodotto: una sfida lunga e tecnicamente laboriosa che però ha dato risultati qualitativamente eccellenti. Un ulteriore passo avanti è l’utilizzo di tessuti riciclati e certificati non solo per le tende, la categoria di prodotto più importante per noi, ma anche per alcuni zaini e sacchi a pelo dalla prossima collezione estiva. Il 70% dei nostri collaboratori è donna ed abbiamo una policy HR senza distinzione di genere anche dal punto di vista retributivo. La nostra politica di assunzioni punta sui giovani, reclutati dal Politecnico di Torino e dalle Università, che spesso dopo un primo percorso di stage vengono inseriti in azienda. Inoltre prediligiamo sostenere progetti coerenti con la filosofia del turismo responsabile che abbiamo da anni sposato. Ferrino è stato infine partner tecnico del progetto scientifico Sulle tracce dei ghiacciai che con la spedizione Alpi 2020 ha concluso il suo ciclo decennale per rilevare gli effetti dei cambiamenti climatici sulle masse glaciali mondiali negli ultimi cento anni ed è stato partner della successiva mostra Sulle tracce dei ghiacciai – On the Trail of the Glaciers che Ferrino ha sponsorizzato in occasione del 150° anniversario al Museo della montagna di Torino”.

Alcune vostre referenze sono frutto di una progettazione consapevole. Cosa significa?

“Negli anni abbiamo cercato di avere un approccio legato all’ecodesign. Uno dei cardini del nostro modo di operare è allungare il ciclo di vita dei nostri prodotti e renderli facilmente riparabili. Pensando a questo già nella fase di progettazione lavoriamo per una riduzione degli sprechi, perché il rischio di rottura sia minimo e perché la riparazione sia semplice o addirittura eseguibile dal cliente finale. La nostra attrezzatura è progettata in base alla funzionalità, al tipo di avventura e all’utilizzo perché, ad esempio, una tenda da mare è diversa da una da montagna. Per questo abbiamo ideato Tent Set: un progetto strutturato di ecodesign grazie al quale non solo è possibile adeguare la composizione della tenda all’utilizzo, ma in caso di rottura si possono salvare alcune dotazioni e acquistare solo quelle che servono così da evitare gli sprechi. Questo è un cambiamento epocale e stiamo cercando di farlo conoscere e capire ai consumatori”.

Alpinisti, esploratori, viaggiatori, freeriders. Quali sono i requisiti per essere ambassador Ferrino?

“Siamo un’azienda che opera nell’outdoor a 360 gradi: dalla spedizione sull’Himalaya al campeggio per le famiglie. Da sempre il nostro fil rouge è legato agli alpinisti per i quali realizziamo prodotti sartoriali in base alle specifiche esigenze. Nel 2006 abbiamo lanciato il marchio nell’ambito del turismo responsabile e creiamo dei cluster tematici tramite i quali scegliamo dei progetti che rispondano alla nostra idea concettuale e li sosteniamo. In questo ultimo periodo ci siamo concentrati sul sentiero CAI Italia supportando tre progetti. Tra questi c’è Va’ Sentiero ideato da Yuri Basilicò, Sara Furlanetto e Giacomo Riccobono che percorrono il Sentiero Italia CAI: itinerario di 6.880 chilometri che attraversa le due grandi dorsali montuose della penisola italiana e che è rinato nel 2019 per volontà del Club Alpino Italiano. Il loro obiettivo è dare voce alle terre alte per far conoscere la bellezza e il piacere del cammino ai più giovani e Ferrino li accompagna in questo percorso”.

IL FOCUS DI PROGESIA

Condividere valori per creare esperienze di valore è una delle mission che guida la società Ferrino, specializzata in attrezzature outdoor. “Il nostro Gruppo, racconta Anna Ferrino, CEO dell’azienda, possiede due anime: una di queste è dedita ad accompagnare lo spirito di avventura degli appassionati di montagna e di alpinismo. Un’altra anima, invece, ha la finalità di affiancare chi opera in prima linea nel pronto intervento e nelle situazioni di emergenza territoriale. “La Ferrino SpA ha mantenuto una gestione tipica dell’azienda familiare, in parte influenzata dal suo posizionamento e dal settore di riferimento. Un’azienda importante, che opera in un mercato di nicchia e in forte crescita, come quello delle attività outdoor”. “Lavorare per gli sportivi e per la comunità, racconta Anna Ferrino, ha da sempre costituito la leva principale per attrarre in primo luogo i nostri collaboratori e di conseguenza una clientela sempre più appassionata e attenta ai dettagli tecnici dei nostri prodotti. Riusciamo a realizzare la giusta alchimia che ci permette di avere un gruppo di dipendenti che condividono passioni, ideali e la stessa cura nella gestione del cliente. “Il nostro gruppo di lavoro, spiega Anna Ferrino, possiede un approccio positivo alla vita e alle opportunità che il mercato e il contesto attuale offrono.

In fase di inserimento delle nuove risorse quindi, molta attenzione viene prestata alle soft skills: competenze trasversali che rendono una persona adatta a contribuire alla creazione di un business di successo. “Come per tutte le PMI, le funzioni aziendali non sono rigorosamente verticalizzate. In ufficio è normale dover passare da una mansione all’altra, per questo cerchiamo di coltivare un approccio flessibile dal punto di vista organizzativo e allo stesso tempo friendly nei confronti del cliente. “Le nostre risorse interne, prosegue la Ferrino, possiedono la capacità di saper costruire relazioni stabili con i propri partner, che siano fornitori, clienti o ambassador. Mi capita spesso di ricevere, da parte dei clienti, feedback molto positivi che confermano la validità del nostro approccio.”

“Crediamo e investiamo nelle HR: a partire dai giovani, strutturiamo un percorso di crescita studiato secondo le esigenze dell’area aziendale e le caratteristiche della persona. Interveniamo con la formazione e l’aggiornamento tecnico, in particolare per coloro che ricoprono ruoli di specializzazione.”

La filosofia dell’azienda Ferrino è quella di dar voce e ascoltare i bisogni di chi contribuisce con il proprio lavoro alla realizzazione di un prodotto che va oltre la qualità e che ispira le generazioni di oggi e quelle di domani.

“Per realizzare questo, ci spiega Anna Ferrino, è necessario coinvolgere le risorse aziendali e renderle partecipi di un progetto comune. Periodicamente e in modo sistematico, inoltre, valutiamo e monitoriamo la qualità interna dell’ambiente di lavoro e la chiarezza di trasferimento delle strategie aziendali. Quando rileviamo delle criticità, cerchiamo di intervenire in modo puntuale, migliorando la comunicazione interna e i momenti di confronto con il nostro personale.

Per questo parliamo di risorse e non solo di dipendenti, perché sono loro i primi ambasciatori del brand e l’elemento trainante per l’organizzazione e la crescita aziendale.”

Coordinamento: Carole Allamandi

Intervista: Barbara Odetto

Focus: Daniela Argentina