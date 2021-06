A passo di danza nel Novecento

Arti visive, danza, estetica e moda 16, 17 e 19 giugno ore 17.00 Attività riservata Abbonati Musei L’intero Novecento è segnato da una lunga serie di contributi e di scambi tra le arti visive e plastiche da un lato, la danza e la musica dall’altro. Pittori, stilisti e architetti sono intervenuti direttamente all’interno della rappresentazione scenica intrecciando il loro lavoro con quello dei coreografi e dei maestri di danza. Inoltre molti artisti si sono avvicinati in qualche modo al mondo del balletto o hanno studiato danza e questo ha influito sul loro lavoro; sulla scorta di questa suggestione il Dipartimento Educazione GAM ha elaborato un percorso che evidenzia il rapporto tra le due arti, individuando i periodi dove questa sinergia è stata più evidente. Il progetto prevede un ciclo di tre incontri per il pubblico che si ispirano alla collezione del Novecento della GAM ed è ideato in collaborazione con gli studenti della Scuola di Danza AD’A, con le danzatrici della Scuola di Balletto Teatro Torino, e con gli studenti dell’Accademia di make-up AIEM e di moda AIEC a cui è stato affidato il compito di elaborare ed eseguire – insieme ai docenti delle discipline specifiche e ai mediatori museali – coreografie, costumi, trucco, acconciature. Ogni incontro prevede la visita nelle collezioni del Museo, l’approfondimento tematico, la presentazione del lavoro di ricerca nei suoi aspetti, la performance di danza con abiti, trucco e acconciature coerenti con il tema. Alla realizzazione del progetto, per gli accessori per la danza, ha contribuito Koreutica Made in Italy e per i tessuti dei costumi Ducotex Srl. IL PROGRAMMA Mercoledì 16 giugno ore 17.00 POSTI ESAURITI FUTURISMO L’appuntamento è dedicato al Futurismo – tutto si muove, tutto corre, tutto volge rapido – questo particolare momento storico-artistico è letto attraverso alcuni dipinti della collezione e interpretato mediante una performance di danza in cui le ballerine, che hanno elaborato le coreografie, indossano costumi e make- up appositamente ideati. Giovedì 17 giugno ore 17.00 POSTI DISPONIBILI UN SODALIZIO ARTISTICO: FELICE CASORATI E RICCARDO GUALINO Il secondo incontro è dedicato all’ambiente culturale e artistico che ruota intorno alla figura di Felice Casorati e Riccardo Gualino, esponenti di una Torino vivace e all’avanguardia. L’atmosfera suggestiva di questo periodo viene narrata con un momento di danza corredata da originali coreografie abiti e make-up Sabato 19 giugno ore 17.00 POSTI DISPONIBILI ANNI CINQUANTA. LOUISE NEVELSON Il terzo appuntamento è dedicato alla straordinaria figura dell’artista Luise Nevelson, nota per le sue sculture, di cui un esempio è esposto nella collezione permanente della GAM. Un’artista a tutto tondo, che ha votato l’intera sua esistenza all’arte, studiando con i migliori maestri la pittura, scultura, canto, teatro e modern dance, per poter padroneggiare la sua espressione creativa in tutte le declinazioni. Gli studenti di danza moda e make-up hanno dato una loro personale interpretazione allestendo una performance che restituisce la singolarità del personaggio. INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI – Gli incontri possono essere seguiti singolarmente Obbligatoria la prenotazione presso Abbonamento Musei al Numero Verde 800.329.329 – Max 10 partecipanti. DURATA: 1h e 30 minuti TARIFFA: percorso con approfondimento e performance: € 7 + ingresso al museo gratuito per Abbonati Musei Dipartimento Educazione GAM Da lunedì a venerdì, orario 9-13 e 14-16 Tel. 011 4436999 infogamdidattica@fondazionetorinomusei.it Prenotazione obbligatoria-posti limitati al Numero Verde Abbonati Musei: 800.329.329. www.abbonamentomusei.it -menu Attività riservate e area utente nel sito https://piemonte.abbonamentomusei.it/ www.gamtorino.it