Il Regio dedica l’inaugurazione dell’Opera Festival al personale medico-sanitario

Un doppio appuntamento nel segno della concretezza, dell’inclusione e dell’impegno per l’apertura del Regio Opera Festival: il Teatro Regio ha infatti deciso di devolvere l’incasso della prova generale de L’elisir d’amore, programmata per domenica 13 giugno ore 21, a “Il Giardino del Sole”, progetto destinato ai piccoli ricoverati presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e alle loro famiglie.

L’inaugurazione del Regio Opera Festival con l’opera di Donizetti in programma martedì 15 giugno ore 21, è dedicata al personale medico e sanitario che è stato ed è tuttora impegnato nella lotta al Covid-19.

Rosanna Purchia, Commissario Straordinario del Teatro Regio afferma: «L’estate del Regio è la festa di tutti. Lo spettacolo dal vivo è condivisione, partecipazione, sicurezza, fiducia, basi fondanti del sentirsi parte di una collettività. Senso di appartenenza alla comunità è anche non dimenticare chi vive situazioni di disagio e di fragilità. Per questo abbiamo scelto di destinare l’incasso delle prove generali a quattro Associazioni di volontariato che operano sul nostro territorio. Inoltre, è nostro desiderio condividere questo momento di rinascita con i medici, gli infermieri, il personale sanitario che ogni giorno continua a lavorare senza risparmiarsi con coraggio e dedizione rendendo tangibile lo spirito di comunità. Con gratitudine immensa, vogliamo dedicare questa nostra rinascita a chi ha salvato vite, pur tra mille difficoltà, e ricordare chi ha sacrificato la propria. Un doveroso e sentito ringraziamento attraverso la musica».

Alberto Dalla Torre, presidente Federvolontari: «La prova generale dell’Elisir d’amore sostiene il progetto “Il Giardino del Sole”, una bella iniziativa che conferma e rafforza il legame del Teatro Regio con la città, offrendo un aiuto concreto a Federvolontari». “Il Giardino del Sole” è un progetto nato dall’idea di un papà, Edoardo Casolari, coordinato dalla Federazione fra Associazioni di Volontariato Ospedale Infantile Regina Margherita – Sant’Anna ODV con la collaborazione della Città di Torino, per la realizzazione di un’area giochi nel piazzale antistante l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, un’area ludica per portare un po’ di allegria e spensieratezza e dedicato a tutti i bimbi che per varie ragioni si incontrano al Regina Margherita; ai loro papà, alle loro mamme, ai loro nonni e ai loro amici. Per sostenere questo progetto è possibile acquistare il biglietto per la prova generale dell’Elisir d’amore di domenica 13 giugno alle ore 21, richiedendo il codice necessario a: giardinodelsole@federvolontari.it; per informazioni sul progetto: www.giardinodelsole.org.

Con l’inaugurazione di martedì 15 giugno ore 21, il Cortile di Palazzo Arsenale si riempirà di musica e applausi, si animerà di luci, suoni e della magia del teatro. La “prima” è dedicata al personale medico e sanitario. «Desidero ringraziare il Teatro Regio per l’attenzione dedicata al personale dell’ASL Città di Torino, a cui va la riconoscenza per l’impegno profuso in questi mesi di emergenza sanitaria, – dichiara il dott. Carlo Picco, Direttore Generale dell’ASL Città di Torino – In molte situazioni la musica è capace di dispensare energia e pensieri positivi».

Le recite de L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti proseguono venerdì 18 e domenica 20 giugno alle ore 21. Matteo Beltrami debutta sul podio dell’Orchestra e Coro del Teatro Regio affrontando la più leggera, comica e sentimentale tra le partiture di Donizetti, in uno spettacolo ambientato nelle atmosfere anni ‘50 e firmato dal regista Fabio Sparvoli. Ritroviamo, finalmente con il pubblico in platea, il cast giovane e affiatato che ha già dato ottima prova nell’Elisir diffuso in streaming ad aprile: Mariangela Sicilia (Adina), Bogdan Volkov (Nemorino), Marco Filippo Romano (Dulcamara), Giorgio Caoduro (Belcore), Ashley Milanese (Giannetta), e con Mario Brancaccio come assistente di Dulcamara.

La regia dell’allestimento del Teatro Regio è di Fabio Sparvoli. Le scene sono di Saverio Santoliquido, i costumi di Alessandra Torella, le luci di Andrea Anfossi. Assistente alla regia è Anna Maria Bruzzese. Il Coro del Teatro Regio, impegnato in importanti passi nell’opera, è istruito da Andrea Secchi.



I prossimi appuntamenti del Regio Opera Festival

Giovedì 17 giugno alle ore 21 Verso il Romanticismo, concerto dell’Orchestra d’Archi Teatro Regio Torino, con Stefano Vagnarelli maestro concertatore; in programma, musiche di Mozart, Rossini, Boccherini, Donizetti e Puccini, in collaborazione con Piemonte dal Vivo.

Sabato 19 giugno alle ore 10 Open Day voci bianche, lezione aperta con il Coro di voci bianche Teatro Regio Torino e con gli allievi dei corsi della Scuola di canto del Regio diretti da Claudio Fenoglio (anche pianoforte), per una grande festa in musica a ingresso gratuito (occorre acquisire i biglietti online su www.teatroregio.torino.it).

Il Regio Opera Festival. A Difesa della Cultura si realizza con il patrocinio del Ministero della Difesa e del Ministero della Cultura e grazie al Main Partner Camera di commercio di Torino, in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo, con il contributo di Reply, Federfarma Torino con Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino e Farmacares, e Sipal.

BIGLIETTERIA E INFORMAZIONI

Biglietti e Festival Card in vendita online su www.teatroregio.torino.it, su www.vivaticket.it

e presso i Punti Vivaticket.

BIGLIETTI

Biglietti per le recite del 15, 18 e 20 de L’elisir d’amore: € 30 – 40 – 50

Giovani (under 30): riduzione del 20%

ISEE 1ª fascia: biglietti € 5

FESTIVAL CARD

Festival Card Giovani (under 30) 10 biglietti: € 100.

Festival Card 10 biglietti: € 200

Festival Card 6 biglietti: € 120

Info-Point: presso l’Ingresso Uffici del Teatro Regio (piazza Castello 215) è aperto un Info-Point per

informazioni e assistenza al pubblico con orario 10-14 dal lunedì al venerdì; info@teatroregio.torino.it.

Lo stesso servizio è attivo un’ora prima degli spettacoli al Cortile di Palazzo Arsenale (via Arsenale 22).

Info-Tel: dal lunedì al venerdì 10-18; sabato 10-13 – Tel. 011.8815.241; biglietteria@teatroregio.torino.it.

Per tutte le informazioni: www.teatroregio.torino.it.

Per l”intero kit stampa e per le immagini del Festival, clicca qui e scarica gli zip alle relative voci

Torino, 11 giugno 2021

L’ELISIR D’AMORE

Melodramma giocoso in due atti

Libretto di Felice Romani da Le Philtre di Eugène Scribe

Musica di Gaetano Donizetti

Personaggi e interpreti

Adina, ricca e capricciosa fittaiuola soprano: Mariangela Sicilia

Nemorino, coltivatore, giovane semplice, innamorato di Adina tenore: Bogdan Volkov

Il dottor Dulcamara, medico ambulante baritono: Marco Filippo Romano

Belcore, sergente di guarnigione nel villaggio baritono: Giorgio Caoduro

Giannetta, villanella soprano: Ashley Milanese

L’assistente del dottor Dulcamara mimo: Mario Brancaccio

Maestro al fortepiano: Luca Brancaleon

Direttore d’orchestra: Matteo Beltrami

Regia di Fabio Sparvoli

Scene di Saverio Santoliquido

Costumi di Alessandra Torella

Luci di Andrea Anfossi

Assistente alla regia: Anna Maria Bruzzese

Maestro del coro: Andrea Secchi

Orchestra e Coro Teatro Regio Torino

Allestimento Teatro Regio Torino

Prova generale

Domenica 13 Giugno ore 21

Recite

Martedì 15 Giugno ore 21

Venerdì 18 Giugno ore 21

Domenica 20 Giugno ore 21