Il 14 giugno la Mole si tinge di rosso

Lunedì 14 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del donatore di sangue, la Mole Antonelliana verrà illuminata di rosso.

L’iniziativa vuole richiamare l’attenzione sull’importanza del Dono del Sangue, gesto sempre più importante per supportare il Servizio Sanitario Nazionale, e ringraziare al tempo stesso coloro che questo gesto già lo compiono.

Il sangue è un componente dell’organismo indispensabile alla vita, ma non riproducibile in laboratorio.

In Italia servono mediamente 8000 unità di sangue al giorno: per molti malati costituisce un fattore unico e insostituibile di sopravvivenza, basti pensare, per fare un esempio, che per un trapianto di fegato possono essere necessarie più di cinquanta sacche di sangue ed emocomponenti.

Fare questo “dono” permette quindi di poter potenzialmente salvare innumerevoli vite, e al tempo stesso garantisce a chi lo fa un costante monitoraggio della propria salute, poichè la sicurezza trasfusionale si basa prima di tutto sulla selezione dei donatori ed ha come obiettivi fondamentali la tutela della salute di chi dona e quella di chi riceve.

Donare sangue è un gesto nobile, che chiunque può provare a fare.

Gli esami preliminari alla donazione, svolti in ambienti sicuri e sanificati, possono essere prenotati telefonicamente attraverso i numeri AVIS 011613341 e 0119661668, oppure scrivendo alla mail donatori@avistorino.it

Maggiori informazioni su www.avistorino.it