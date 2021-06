Primarie: i “civici” per Tresso

Riceviamo e pubblichiamo / Se io fossi Torinese sosterrei e voterei senza indugi FRANCESCO TRESSO.

Per cinque fondamentali motivi:

1. Non è un politico consumato, è un civico vero.

E’ un cittadino mosso da spirito di servizio, un inclusivo per vocazione. Come dice lui “Mi sento come uno di quei gregari che faticano per la squadra e la squadra è la mia Città”. Esattamente il tipo di persona di cui, per fortuna, ancora ci si può fidare!

2. Propone un Programma partecipato, nato dal basso.

La voglia di Futuro e il progetto di Grande Torino non è calato dall’alto, bensì costruito a partire dalle istanze e dalle progettualità delle torinesi e dei torinesi. Quindi uno spirito disponibile al tipo di innovazione aperta che oggi serve per rinnovare la società andando “Oltre” i consueti accomodamenti.

3. Ha le Competenze che servono oggi.

È un ingegnere ambientale, ha lavorato per circa 30 anni nella progettazione di infrastrutture. Potrà governare consapevolmente le scelte relative alla transizione energetica avviata in tutto il Mondo.

4. Conosce la macchina Comunale.

Nel quinquennio passato all’opposizione in Consiglio Comunale, ha sempre partecipato a tutte le commissioni. Conosce perciò lo stato dell’arte di tutti i dossier aperti, siano essi locali che di respiro nazionale o internazionale (dal Centro per l’intelligenza artificiale alle ricadute concrete a livello comunale del PNRR).

5. Non è solo, al contrario di quel che vogliono far sembrare.

Ha tutti i vantaggi di chi non deve rispondere ad una sola parte e, allo stesso tempo, è comunque inserito nella nostra Rete Civica di amministratori del Nord Italia. Insieme portiamo avanti, in autonomia, un percorso di azioni di sviluppo e di riforme dal basso nei nostri territori, consapevoli che le nostre città sono tutte collegate: migliorare la qualità della vita a Torino lo si può fare solo realizzando progetti connessi con Milano, Genova, Savona, Bologna e tante altre città del nord-ovest, in una delle aree metropolitane più sviluppate d’Europa.

FRANCESCO TRESSO

ha il sostegno di:

Giovanni Alba

Assessore civico Comune Verbania

Piero Bassetti

Già primo Presidente della Regione Lombardia, Presidente Fondazione Globus et Locus

Daniela Benelli

Già assessore con Giuliano Pisapia in Comune e con Filippo Penati alla Provincia;

già consigliere in Regione Lombardia

Franco D’Alfonso

Presidente Alleanza Civica del Nord,

consigliere ed assessore a Milano con Giuliano Pisapia e Beppe Sala

Domenico Mimmo D’Amato

Consulente Comune Saronno, tesoriere Alleanza Civica del Nord

Pier Carla Delpiano

Manager, Alleanza civica Savona, presidente Fondazione Stelline, Milano

Roberto De Masi

Avvocato, Napoli

Lorenzo Forcieri

Presidente Avantinsieme La Spezia

Silvia Fossati,

Manager, già consigliere in Regione Lombardia con Ambrosoli

Marco Fumagalli

Consigliere Alleanza Civica per Milano in Comune con Beppe Sala

Luca Fusetti

Manager Tecnico Amministrativo, Castano Primo, Lombardia

Marco Ghetti

Manager e socio di ‘Per l’Italia con l’Europa’

Pier Ezio Ghezzi

Capogruppo Lista civica Voghera e già candidato sindaco

Alberto Grandi

Docente storia economica Università Parma

Maria Grazia Guida

Presidente Amici Casa della Carità con don Colmegna

e vicesindaco di Milano con Pisapia

Claudio Guidetti

Imprenditore Reggio Emilia

Stefano Guidotti

Assessore Comune di Desio

Felice Iossa

Parlamentare, Napoli

Felice Laudadio

Docente Diritto Amministrativo, Napoli

Paolo Lombardi

Manager segretario de “I Civici”

Arcangelo Merella

Ex assessore Comune di Genova, Presidente Movimento Civico GE9SI

Cristiana Pagni

Imprenditrice e socia Avantinsieme La Spezia

Francesco Pasquali

Associazione civica “Desio Viva”

Luciano Pilotti

Brescia, docente di Scienze Politiche alla Statale di Milano

Nicola Pontiggia

Imprenditore membro Comitato direttivo Appello per Lecco

Claudio Signorile

Presidente Mezzogiorno Federato

Salvatore Sannino

Medico, Napoli

Sergio Scalpelli

Presidente Club Amici de “Linkiesta” Milano

Pietro Segata

Dirigente Terzo Settore Bologna

Laura Specchio

Capogruppo Alleanza Civica per Milano in Comune

Elisabetta Strada

Consigliere in Regione Lombardia, Capogruppo LCE-Lombardi Civici Europeisti

Corrado Valsecchi

Già assessore e candidato sindaco civico a Lecco

Fabrizia Zaffanella

Medico, già candidata sindaco di Viadana, Mantova