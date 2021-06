Falchera, nuovo presidio della Polizia Municipale

È stato inaugurato oggi pomeriggio il nuovo sportello di Polizia Municipale nel quartiere Falchera in via degli Abeti n°12/2.

Si tratta di un nuovo presidio territoriale progettato, condiviso e realizzato insieme all’Associazione di Volontariato Damamar che gestisce la ex scuola di Via degli Abeti e ne ha messo a disposizione gli spazi necessari. E’ un’idea che nasce congiuntamente tra l’Associazione, i Servizi Sociali e la Polizia Municipale per dare un’idea polivalenza e di approccio di prossimità in senso più ampio.

Oltre ad essere un presidio territoriale, l’ufficio svolge funzioni amministrative e di supporto al cittadino. In questa sede è possibile presentare reclami, ritirare notifiche, segnalare irregolarità sul territorio effettuare richieste di controllo e intervento o semplicemente richiedere informazioni di ogni genere.

Il nuovo presidio di Via degli Abeti, già attivo dal 24 maggio, va a integrare la logistica degli uffici del Comando Territoriale VI – Barriera di Milano, Regio Parco, Barca, Bertolla, Falchera, Rebaudengo, Villaretto – di Via Leoncavallo n°17 ed è aperto ogni martedì e giovedì dalle 10,00 alle 12,00.

All’incontro sono intervenuti la Sindaca, Chiara Appendino, la Vice Sindaca, Sonia Schellino, il Comandante della Polizia Municipale, Emiliano Bezzon e la Presidente della Circoscrizione 6, Carlotta Salerno.