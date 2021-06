 Ruffino (Coraggio Italia) ripartenza solo con sostegno a mondo del lavoro

“Tra un mese terminera’ il blocco dei licenziamenti, dopo aver affrontato questa dura emergenza sanitaria, che speriamo sia arrivata alla fine, il lavoro e’ il problema principale che il governo deve affrontare senza tentennamenti”. Dichiara in una nota la deputata di Coraggio Italia, Daniela Ruffino.

“La ripresa economica e produttiva dei territori puo’ avvenire grazie ai fondi che giungeranno del Recovery plan e sostenendo il mondo lavoro introducendo nuovi sgravi fiscali per chi reinveste una parte dei guadagni in assunzioni, soprattutto giovani e donne, e in una formazione vicina alle esigenze delle imprese. La mediazione del presidente Draghi con le parti sociali sui licenziamenti e’ un primo passo ma teniamo sempre a mente che la ripartenza dell’Italia sara’ possibile soltanto sostenendo concretamente il mondo del lavoro”, conclude