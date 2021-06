Tav: Fregolent (Iv),  ok a commissariamento, Italia volta pagina

“L’annuncio del Ministro dei Trasporti Giovannini sul prossimo commissariamento della tratta nazionale della Tav rappresenta un passo in avanti decisivo,

richiesto da tempo da Italia Viva, per completare l’opera nei tempi stabiliti e per non perdere gli ulteriori finanziamenti messi a disposizione dall’Unione Europea. Anche sulla Torino – Lione con il Governo Draghi l’Italia sta recuperando il tempo perso dal precedente esecutivo”: è quanto dichiara Silvia Fregolent, capogruppo Iv della Commissione Ambiente di Montecitorio, sulla riunione di maggioranza sulle infrastrutture