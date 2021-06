Calciomercato: Il Toro è attivo La Juve vigila

Tante trattative imbastite dalle 2 squadre torinesi ma la sensazione è che la maggior parte degli acquisti saranno conclusi alla fine degli europei che dureranno 1 mese:11 giugno/11 luglio.

Per quanto riguarda i granata sono in uscita immediata Lyanco verso il Bologna assieme a Zaza.Messias, trequartista/punta sarà il primo acquisto fortemente voluto da Juric.Il tecnico croato vuole i 4 giocatori di primaria importanza,difensore centrale,terzino sinistro, trequartista ed attaccante,entro il 6 luglio giorno del raduno.Andranno via i 6 acquisti dell’anno scorso:i prestiti non riscattati Murru,Gojak,Bonazzoli,gli acquistati Linetty,Vojvoda,Rodriguez.

Anche Baselli non farà parte del nuovoToro targato Juric. Il direttore sportivo Vagnati avrà un gran lavoro da svolgere.

In casa Juve non c’è fretta.Tutta ruota attorno al fuoriclasse portoghese Ronaldo.Se andrà al Paris Saint Germain arriverà in cambio Icardi.

Donnarumma è un obiettivo ma Allegri si fida di Szczesny e non vede la necessità impellente di cambiare il portiere.La prima scelta a centrocampo è Pjanic ma a basso costo: l’alternativa è Locatelli..Piace Isco in uscita dal Real Madrid ma la quotazione è ancora piuttosto elevata.In difesa Romero,autore di un ottimo campionato,non rientrerà alla base bianconera ma sarà riscattato dall’Atalanta.Per l’attacco spunta un nome nuovo:il polacco Milik.

VINCENZO GRASSANO