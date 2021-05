Juve e Toro: le idee sono chiare! È già un mercato scoppiettante

Entrambe le squadre torinesi si stanno muovendo in maniera molto intelligente nella campagna cessioni acquisti.

Giocatori utili e funzionali ai rispettivi progetti di gioco dei neo allenatori Allegri e Juric.Nel caso della Juventus sarà rinnovato il prestito annuale dell’attaccante Morata.Con il ritorno di Massimiliano Allegri, Paulo Dybala verrà messo al centro del progetto della della squadra bianconera. Per quanto riguarda l’attacco bisognerà anche capire cosa vorrà fare Cristiano Ronaldo. Mentre uno degli obiettivi per rinforzare il centrocampo sarà Locatelli del Sassuolo.

In casa granata Juric ha chiesto almeno 7 nuovi giocatori.Due di questi sono vicinissimi all’arrivo:il difensore croato Vuskovic ed il fedelissimo di Juric dai tempi del Genoa e poi al Verona,Gunter,turco naturalizzato tedesco,difensore centrale abile a guidare la difesa.Un altro tassello in arrivo è lo svincolato trequartista Franco Vasquez,giocatore talentuoso e perfetto per il modulo 3-4-2-1

Vincenzo Grassano