Europei, vacanze e calciomercato!

Giorni molto caldi ed importanti per le 2 squadre torinesi in preparazione per la prossima stagione.Cambi d’allenatore, dirigenti nuovi e calciatori che partono ed arrivano.

Il Torino dopo aver ufficializzato il nuovo allenatore Juric cambierà il team manager Moretti con Pellegri,in arrivo dal Genoa e fedelissimo del neo tecnico granata ai tempi della stessa militanza in rossoblù.Moretti, probabilmente,non lascerà il Toro ma diventerà collaboratore del DS Vagnati.

Tanti nomi di nuovi calciatori in arrivo,Juric ne ha chiesto almeno 8 nuovi,chiarezza su chi non fa più parte del progetto: Zaza, Verdi, Rodriguez, Meitè ed Aina saranno ceduti con l’ipotesi di ricavare 25 milioni in totale da reinvestire immediatamente in acquisti.

Oltre al difensore centrale Vuskovic,i profili richiesti sono il terzino sinistro Dimarco dall’Inter ed il difensore centrale Gunter dal Verona.

In casa Juve dopo il ritorno di Allegri, ufficializzato con contratto quadriennale,ci sarà un nuovo amministratore delegato:Maurizio Arrivabene, già direttore generale della gestione sportiva Ferrari.Il nuovo manager affiancherà Federico Cherubini, promosso a nuovo responsabile dell’area sportiva.Tanti nomi ma nessuna certezza nel movimento mercato calciatori.Al momento solo la certezza che Buffon ha lasciato la Juve ed il difensore centrale Rugani è già rientrato dal prestito al Cagliari.Sempre più certa la permanenza di Cristiano Ronaldo che onorerà il quarto ed ultimo anno di contratto.

Vincenzo Grassano