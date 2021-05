Bentornati al Giardino Medievale di Palazzo Madama

Riapertura mercoledì 2 giugno

Noto come il “Giardino della Principessa” – dedicato alla Principessa d’Acaia Bona di Savoia, undicesima figlia di Ludovico d’Acaia e di Anna di Lusignano – dal prossimo mercoledì 2 giugno torna a riaprirsi al pubblico il “Giardino Botanico Medievale”, che dal 2011, nel fossato di Palazzo Madama, ospita la fedele e suggestiva ricostruzione di un giardino di tardo Quattrocento, riprendendo nell’organizzazione della struttura e nella scelta delle piante le indicazioni trovate in alcuni documenti, risalenti al governo di Ludovico Principe d’Acaia (1402 – 1418), in cui erano elencate le spese di vario genere di Palazzo Madama. Ebbene, a 10 anni dall’inaugurazione, botanica e giardinaggio continuano a essere protagonisti di primissimo piano con l’introduzione di nuove specie di piante ornamentali e officinali, frutti e ortaggi e con la ripresa di visite e attività volte alla scoperta delle fioriture stagionali, di curiosità botaniche e di particolari aspetti di coltivazione e gestione naturale del giardino.

Tutti i mercoledì del mese di giugno, dalle ore 16.30 e alle ore 17.30, saranno dedicati alle “Passeggiate” con il curatore botanico Edoardo Santoro, che, con l’aiuto dei volontari del progetto “Senior Civico” del Comune di Torino, accompagnerà i visitatori nelle diverse aree del giardino tra rose antiche, officinali mediterranee, medicinali indigene, fiori di campo e piante dimenticate. Dal mese di luglio le passeggiate avranno cadenza mensile e l’appuntamento sarà il primo mercoledì del mese.

Altro progetto. Si sa che il giardino è anche luogo fra i maggiormente deputati alla lettura e per questo motivo, l’ultimo venerdì del mese dalle ore 16.30 alle ore 17.30 verrà dedicato all’appuntamento “Libri e giardini”: sarà un’ora pomeridiana durante la quale i visitatori potranno pescare a sorpresa da una cesta alcuni libri scritti da famosi giardinieri o giardiniere, intellettuali, personaggi dello spettacolo, che amano mettere le mani in terra e raccontare esperienze di giardinaggio, piante curiose o avventurosi viaggi botanici.

Info: il giardino è visitabile con un biglietto dedicato (5€, gratuito “Abbonamento Musei e Torino + Piemonte Card”) oppure con il biglietto di ingresso al museo.

– Costo appuntamenti in giardino: € 4 (max 10 persone)

– Calendario “ Passeggiate ” con il curatore botanico | ore 16.30 – 17. 30 ; mercoledì 9, 16, 23, 30 giugno ; mercoledì 7 luglio , mercoledì 4 agosto

– Calendario “ Libri e giardini ” | ore 16.30 – 17.30 ; venerdì 25 giugno , venerdì 30 luglio , venerdì 27 agosto

Prenotazioni: madamadidattica@fondazionetorinomusei.it

g. m.