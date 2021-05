Torino Tricolore pulisce il giardino di via Breglio

Ieri pomeriggio alcuni residenti della zona e

volontari di Torino Tricolore hanno pulito dai rifiuti il giardino comunale situato in Via Breglio, all’interno del quartiere Borgo Vittoria, spesso oggetto di degrado.

“I cittadini ci hanno contattato, nei giorni scorsi, per informarci che

il parco che avevamo pulito mesi fa – era stata la prima azione di

Torino Tricolore, ricorda il portavoce Matteo Rossino – destava in una

situazione di degrado totale. Ennesima area della nostra città che

sarebbe dovuta essere destinata a passeggiate e relax per le famiglie ma

che, per l’ormai nota latitanza dell’amministrazione pentastelalta,

risultava pressoché impraticabile.”

“Mucchi di bottiglie, cocci di vetro taglienti, panchine fatiscenti e

rifiuti di ogni genere rendevano il luogo non solo indecoroso, ma anche

fonte di pericolo per chi frequenta abitualmente il giardino. Abbiamo

quindi deciso – continua Matteo Rossino – di ripulire l’area e

restituirla nuovamente alla cittadinanza, consapevoli dell’importanza

che hanno interventi di questo genere per rendere maggiormente vivibile

la nostra città.”

“È purtroppo evidente – conclude Matteo Rossino – che l’amministrazione

comunale non ritiene essenziale la cura degli spazi pubblici,

dimostrando anche in questo modo la sua distanza dalle reali esigenze

della collettività. Questo però non ci abbatte, ma ci sprona ad essere

ancora più attivi e presenti laddove c’è bisogno di noi.”