“Supportiamo la vita”: il Rotary con i monitor transcutanei aiuta i bambini prematuri

Riuscire a salvare una vita che inizia con meno di 500 grammi di peso risulta già un grandissimo risultato. Migliorare la qualità della vita di questi bambini prematuri e delle loro famiglie è invece una necessità.

Il Rotary Club Torino Lagrange ha fatto propria questa esigenza e, con il supporto di altri Club, tra

cui il Rotary Lugano, il Rotary Torino Europea e il Rotary Campania-Napoli, è riuscito ad acquistare

2 Monitor Transcutanei, in grado di gestire le problematiche respiratorie dei bambini prematuri.

Le apparecchiature all’avanguardia, insieme alla necessaria formazione, sono state donate alla

Fondazione Crescere Insieme Onlus, che da anni opera sapientemente nel Reparto di

Neonatologia dell’Ospedale Sant’Anna di Torino, un’eccellenza nazionale.

Questi Monitor Transcutanei riescono a rilevare in modo non invasivo l’ossigenazione del sangue,

permettendo in questo modo di sopperire tempestivamente a carenze respiratorie, anche piccole,

evitando in questo modo danni cerebrali permanenti.

“Contribuire alla salute dei bambini della nostra Comunità è per noi un impegno oltre che un

orgoglio – ha commentato Luigi Di Gioia, Presidente del Rotary Club Torino Lagrange. Abbiamo

pertanto ritenuto importante riuscire ad agire verso il miglioramento della qualità della vita dei

bambini nati prematuri e con problemi respiratori, in quanto questo di riflesso migliora la qualità

della vita delle loro intere famiglie.”

Hanno presenziato alla consegna delle forniture la testimonial del Progetto, Alena Seredova, da

sempre vicina alla Fondazione Crescere Insieme Onlus e Daniele Farina, Responsabile del Reparto

di Neonatologia dell’Ospedale Sant’Anna di Torino: “È per noi molto importante ricevere questo

supporto. Ogni anno nel nostro territorio nascono circa 4.000 bambini prematuri, di questi circa il

5% presenta problemi respiratori che, se non vengono trattati adeguatamente, possono creare

conseguenze per il resto della loro vita. Avere queste attrezzature aggiunge fiducia ad un reparto che

tutti i giorni affronta con passione e dedizione le sfide della vita”.