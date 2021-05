Bilancio di fine stagione per Juve e Toro

Voto 7 ai bianconeri

Voto 6 ai granata

Già archiviato il campionato 2020-2021,i riflettori sono puntati suoi prossimi Europei di calcio 2020, rinviati l’anno scorso per il Covid ma soprattutto sul calciomercato già attivo.La fase calcistica che fa sognare maggiormente i tifosi,i quali vedono la propria squadra del cuore,a prescindere,rinforzata e baldanzosa per raggiungere il traguardo dell’alta classifica.Poi c’è il brusco risveglio dopo le prime 10 giornate di campionato:gli obiettivi dichiarati e sperati alla vigilia non sono gli stessi ed ecco che cominciano i drammi sportivi,la girandola del cambio allenatori alla voce esonero,il calciomercato di gennaio visto come l’oasi nel deserto,portatore di chissà quali altri sogni e magie.A tutta questa drammaturgia sportiva non si sono sottratte le 2 squadre torinesi.La Juventus affidata all’esordiente Andrea Pirlo è partita con l’obiettivo di vincere il decimo scudetto consecutivo e,quantomeno,arrivare in finale di Champions League e rivincerla dopo 25 anni.Niente di tutto ciò ma comunque,a mio parere,la squadra bianconera merita 7 perché ha vinto 2 trofei, Supercoppa italiana e Coppa Italia,ed è arrivata quarta proprio all’ultima giornata meritando la qualificazione in Champions League.

Anche il Toro è partito con l’ambizione di arrivare settimo e qualificarsi nella nuova coppa europea chiamata Conference Europa League.È arrivato un nuovo allenatore Giampaolo fautore di un calcio offensivo e propositivo ma purtroppo è durato 18 partite in cui mai si è visto questa tipologia di calcio ed ha pagato con l’esonero.I granata,depressi e rassegnati alla retrocessione,sono stati rivitalizzati dal nuovo tecnico Davide Nicola,il quale ha svolto un grande lavoro prima nelle teste dei calciatori e poi nelle loro gambe.Dopodichè con un calcio giocato pratico,privo di fronzoli e tanta sostanza,sono arrivati 24 punti in 20 gare che hanno portato alla salvezza il Toro ad una giornata alla fine del campionato.Voto 6 ai granata,meritato perché mai come quest’anno la retrocessione è stata vista come realtà sia dai tifosi che dagli addetti ai lavori.

Vincenzo Grassano