Sabato 6 marzo ore 20.45 Juventus-Lazio

La Juve, reduce dalla brillante vittoria contro lo Spezia, affronterà la Lazio di Inzaghi.

L’obiettivo,inutile dirlo più volte, è uno solo: vincere per non perdere contatto dalla capolista Inter che sta viaggiando come uno schiacciasassi.La squadra bianconera deve

dare il massimo per provare a vincere il suo decimo scudetto consecutivo.La priorità non solo la Champions League:la Juve è in piena competizione su tutto i fronti:

coppa Italia e campionato compreso. Perciò, finché c’è speranza, dovrà dare il massimo per cercare di vincere il campionato. Poi, se gli altri non sbaglieranno mai, bisognerà complimentarsi:ma questo solo alla fine della stagione. Varie assenze nella formazione bianco era e Ronaldo sarà presente nonostante un affaticamento muscolare.

Vincenzo Grassano