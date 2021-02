Focolaio Covid in casa Toro Allenamento sospeso

Il Torino ha sospeso la seduta odierna di allenamento.

La decisione è stata presa dal club granata a seguito di ulteriori positività al Covid-19 e annunciata attraverso il seguente comunicato: “In relazione alla situazione contingente, relativa a ulteriori casi di positività al Covid 19, non ancora stabilizzata e in evoluzione, su indicazione dell’Autorità sanitaria locale competente il Torino Football Club comunica che l’allenamento odierno è sospeso in attesa di ulteriori controlli.

Ricordiamo che da regolamento se ci sono almeno 10 casi di positività tra i giocatori solo per una volta a stagione di campionato ogni squadra può chiedere il rinvio al massimo di 1 partita.

Vincenzo Grassano