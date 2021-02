Contest di idee per il vino dei Campionati Europei di Baseball

Mèttola, azienda vitivinicola situata nelle Langhe, e Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS) indicono un contest di idee per tutti i giovani designer, finalizzato alla realizzazione di uno special pack di bottiglie di vino commemorative dei Campionati Europei di Baseball Piemonte 2021 che si terranno nel mese di settembre a Torino, Settimo Torinese e Avigliana.

Roma, 20 febbraio 2020 – La Federazione Italiana Baseball e Softball (FIBS), organizzatrice del Campionato Europeo di Baseball Piemonte 2021, che si svolgerà a Torino, Avigliana e Settimo T.se dall’11 al 19 settembre prossimo, ha inaugurato l’elenco dei partner della manifestazione concludendo l’accordo, per la categoria vini e spumanti, con l’azienda vitivinicola Mèttola.

Cantina sita tra Neive, Treiso e Trezzo Tinella, Mèttola è un’azienda agricola a conduzione familiare che produce i vini tipici di Langa.

Ha dichiarato Andrea Marcon, Presidente FIBS: “Ci eravamo posti l’obiettivo di coinvolgere aziende che rappresentassero le eccellenze enogastronomiche piemontesi e, dopo aver visitato la cantina Mèttola, non abbiamo avuto dubbi nel fare l’accordo.”

“Così come il baseball è uno sport internazionale che incarna i valori nobili della correttezza, della competizione sana e di uno slow lifestyle, anche i nostri vini sono bevuti in molti paesi del mondo, sono vinificati in modo sano e naturale e vengono particolarmente apprezzati da chi ama lo slow lifestyle. Era impossibile non aderire!” così afferma Giovanni Capano, Presidente e Head of Marketing della cantina, lieto di annunciare questa collaborazione.

Ha aggiunto Marco Landi, Responsabile Marketing e Comunicazione FIBS: “Non solo abbiamo puntato ad un accordo di sponsorizzazione, ma abbiamo anche chiesto a Mèttola di attivare una vera e propria sinergia, creando una Baseball Collection di vini Doc e Docg dedicata all’evento.”

L’invito è stato prontamente raccolto da Flavio Bera, enologo ed amministratore delegato di Mèttola, il quale ha scelto i vini piemontesi più rappresentativi da inserire nella Mèttola Baseball Collection: Barolo Docg, Moscato d’Asti Docg, Piemonte Doc Moscato Passito, Langhe Doc Rosso, Barbera d’Alba Doc, Dolcetto d’Alba Doc Superiore, Langhe Doc Nascetta e Dolcetto d’Aba Doc.

Non solo: proprio per preparare la Mèttola Baseball Collection, la cantina ha lanciato insieme a FIBS il Mèttola Package Design Contest, una gara per designer under 32 anni di tutto il mondo.

Aggiunge Marcon: “Lo sport in genere è spesso uno strumento di crescita personale per i giovani: questo è il motivo per cui abbiamo chiesto a Mèttola di commissionare la creazione del package della Mèttola Baseball Collection non a una consolidata agenzia di comunicazione, ma a giovani designer, tramite un apposito concorso.”

Fibs e Mèttola vogliono infatti facilitare l’avvicinamento al mondo del lavoro dei giovani designer coinvolgendoli nell’iter dello sviluppo di un nuovo package: dalla ricezione di un brief strutturato, ai primi bozzetti, alla definizione dei mock-up fino al prodotto definitivo.

In poche ore hanno già aderito diversi giovani designer che si stanno formando o hanno appena concluso gli studi nei migliori istituti italiani di design, come l’Istituto Europeo di Design, il Politecnico di Torino, l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, la Nuovo Accademia di Belle Arti di Milano e l’Istituto d’Arte Applicata e Design e ancora numerose adesioni sono attese nelle prossime settimane.

Un team di esperti di marketing e package valuterà a marzo le migliori 9 proposte: i designer vincitori riceveranno il Premio Baseball e Comunicazione FIBS 2021, ovvero una stampa storica tematica dell’allora ‘Federazione Italiana Palla A Base’ relativa al primo Campionato Europeo ospitato in Italia nel 1956.

Non solo: saranno invitati ad un meet and greet con la Nazionale italiana di baseball in occasione dei una delle partite del Campionato Europeo di Baseball Piemonte 2021 e vedranno il proprio curriculum e la foto pubblicati sia sul sito Fibs che su quello Mèttola. Ma, forse, il riconoscimento più gradito dai giovani designer sarà vedere il proprio nome indicato nell’etichetta stessa.

“Il futuro è dei giovani” ha concluso il Presidente FIBS Marcon: come non concordare?

L’appuntamento è per settembre sui diamanti (così si chiamano i campi di gioco del baseball) di Piemonte 2021. Alla salute!