I Verdi in piazza Castello illustrano il programma

Ieri pomeriggio, noi Verdi – Europa Verde Torino, siamo scesi in piazza Castello, per far conoscere ai cittadini torinesi i nostri principali punti del nostro programma di lista per una Torino più verde, in vista delle elezioni comunali di Torino.

Crediamo in una città più sostenibile dal punto di vista ambientale, più inclusiva, più verde, attenta ai giovani e alle future generazioni.

Io prossimo/a sindaco/a dovrà avere al centro dell’agenda politica cittadina i temi dell’ambiente.

Il nostro programma per la città sarà, nei prossimi giorni, online sul nostro sito web: www.unsindacoverdepertorino.it .