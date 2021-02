Positivi al Covid altri due calciatori granata

Brutte notizie in casa granata che arrivano in diretta dal Filadelfia: due giocatori del Torino sono risultati positivi al covid 19 dopo aver effettuato il tampone di controllo prima della sfida salvezza contro il Cagliari.

Dopo Sanabria, arrivato in chiusura di mercato e mai a disposizione causa Covid, Nicola perde altre due pedine (non sono stati comunicati i nomi dei giocatori in questione) in vista di una delle sfide più importanti nella corsa salvezza.Appena sarà diramata la lista dei convocati si saprà, inevitabilmente,chi saranno i 2 giocatori granata indisponibili oltre a Sanabria.

Vincenzo Grassano