Al sosttosistema Torino piace il civico distante e salottiero

Quando passeggio per le strade della mia città, già me la immagino come sarà quando il Sindaco Damilano vincerà le elezioni. La monorotaia!

Finalmente avremo la monorotaia, ricordo quando me ne parlava mia madre ricordando con nostalgia i suoi vent’ anni e la grande esposizione di Italia ’61. E poi ci sarà il city manager ché il Sindaco sarà impegnato qua e là per il mondo, portabandiera del nostro Torello, a cercare investitori, investimenti, imprenditori illuminati che aspettano solo lui che riuscirà laddove nemmeno Andrea Pininfarina riuscì più di 15 anni fa con l’ agenzia per lo sviluppo Itp investimenti Torino Piemonte.