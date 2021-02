La sindaca Appendino incontra gli studenti del “Cavour”

Venerdì 12 febbraio – ore 9 Liceo Classico e Musicale C. Cavour, Torino

Venerdì 12 febbraio 2021, dalle ore 9.00 alle ore 10.30, nell’aula Pier Mario Merlo del Liceo Cavour,

la Sindaca della Città di Torino, Chiara Appendino, incontrerà e dialogherà con gli studenti e i

professori del Liceo, nell’ambito dell’assemblea d’Istituto.

La Sindaca parteciperà all’incontro insieme con l’assessore Marco Giusta e la consigliera delegata

Barbara Azzarà e si sottoporrà alle domande dei partecipanti riguardo alle politiche giovanili,

all’istruzione, alla gestione urbana e alle tematiche più sentite dai giovani cittadini.

In considerazione delle attuali norme sanitarie, solo alcuni studenti saranno fisicamente presenti,

mentre tutti gli altri assisteranno in via telematica.