Martedì 9 febbraio gara di ritorno della semifinale di coppa Italia

Ore 20.45

Juventus-Inter

Andata 2-1 per la Juve

Gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia per i bianconeri di Andrea Pirlo.L’andata è finita 1-2 per la Juventus, una vittoria meritata, nonostante le numerose assenze di entrambe le squadre per turnover. Domani, però, tornano tutti e si rinnoverà la sfida tra Lukaku e Chiellini, con il duello che nella giornata di campionato è stato vinto dal difensore, nonostante la vittoria dell’Inter. Il belga ora vorrà rifarsi e cercherà di trovare la via del gol e trascinare i nerazzurri in finale.Pichi dubbi per la formazione bianconera: Buffon in porta e Kulusevsky in attacco con Morata,debilitato da influenza intestinale,altrimenti dentro Ronaldo che avrebbe dovuto riposare.La finale di Coppa Italia è un obiettivo chiaro della Juventus che metterà in campo la migliore formazione possibile.

Il risultato ottenuto all’andata dà certezze ma non sicurezze, l’Inter è un’altra delle corazzate del campionato italiano,al pari di Juve e Milan,

candidata alla vittoria sia dello scudetto che della coppa Italia.

Qui Toro: in casa granata si prepara la sfida di sabato contro il lanciatissimo Genoa di Ballardini, da quando c’è lui la squadra rossoblù veleggia verso un tranquillo centro classifica. Anche i granata hanno svoltato con l’arrivo del neo tecnico Davide Nicola. Sabato fondamentali i 3 punti per blindare il 17 esimo posto, l’ultimo utile per la salvezza. Dovrebbe tornare a disposizione anche il neo acquisto attaccante Paraguaiano Toni Sanabria,ex rossoblù l’anno scorso.Tutti e 24 a disposizione i giocatori dell’organico granata. Ancora piena fiducia da parte di Nicola nonostante le prestazioni indecorose, verso Sirigu e N’Kolou, ma sono già pronti M.Savic e Lyanco.Se sarà negativo al tampone ci sarà anche Sanabria al debutto stagionale affianco a capitan Belotti,al posto di Zaza.

Vincenzo Grassano