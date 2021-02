Nuoto, Campionato Assoluto Primaverile: i risultati

Risultati delle gare del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta della Federazione Italiana Nuoto

Tre le discipline che hanno visto protagoniste/i le atleti e gli atleti piemontesi in questo fine settimana del 6 e 7 febbraio. A Torino, presso il Palazzo del Nuoto e la piscina Usmiani, si è svolta la seconda prova di nuoto qualificazione regionale per il Campionato Italiano Assoluto Primaverile; qui tutti i risultati https://www.federnuoto.piemonte.it/finpiemonte/risultati_settori5.asp?menu=agonismo&area=1&read=nuoto&id_manifestazione=1578

A Genova, presso le piscine Sciorba, nella seconda giornata di andata del Campionato di pallanuoto femminile serie A2 girone nord-ovest, risultato di parità tra le atlete dell’U.S. Locatelli di Genova e quelle piemontesi dell’Aquatica Torino (nella foto allegata): 7 a 7 (gol 2 De March, 1 Fasolo, 1 Orsenigo, 2 su rigore D’Amico, 1 Panattoni – parziali: 1° tempo 1-2, 2° tempo 1-3, 3° tempo 3-1, 4° tempo 2-1). Buona serata e buona settimana.

(Foto LC ZONE Fotografia&Comunicazione)

Sempre a Torino, presso la Piscina Stadio Monumentale, si è disputata la prova di nuoto sincronizzato, qualificazione regionale per i Campionati Italiani Assoluti/Juniores Programma Libero/Programma Tecnico e Recupero Obbligatori Juniores/Assoluti + stelle 1/7; qui tutti i risultati https://www.federnuoto.piemonte.it/finpiemonte/risultati_settori5.asp?menu=agonismo&area=&read=sincro&id_manifestazione=1582 Da segnalare che, per la prima volta in Piemonte, un ragazzo si è esibito con una compagna di squadra in un Duo Misto; si tratta di Marco Centra della Libertas Nuoto Novara, un ex-nuotatore.