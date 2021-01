Un uomo di 39 anni ha ucciso il figlio di 5 anni e la moglie e ha cercato di suicidarsi lanciandosi dal terrazzo di casa

I carabinieri lo hanno trovato a terra nel cortile del palazzo in cui la famiglia abita, a Carmagnola. L’omicida è ricoverato al Cto, sorvegliato dai militari ma non è in pericolo di vita.

Il duplice delitto è avvenuto nella notte dopo una lite. I carabinieri stanno cercando l’arma del delitto, probabilmente un corpo contundente.