È in prognosi riservata al Cto di Torino la trentenne investita sulle strisce pedonali da un Suv scuro il cui conducente è poi fuggito

L’incidente è avvenuto a Torino in corso Sebastopoli all’angolo con via Gorizia, nel quartiere Santa Rita.

La Polizia Municipale cerca testimoni per individuare il pirata della strada.