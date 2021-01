La Juve trionfa: vince la Supercoppa italiana

Juventus-Napoli 2-0

Ronaldo. rig.fallito da Insigne(N)

Morata

La rivincita della Juve che vince la sua nona Supercoppa Italiana:record assoluto.Battuto il Napoli al termine di una gara combattuta.Primo tempo con poche emozioni:secondo tempo con la Juve che entra in campo ferocemente e concentrata.Prima passa in vantaggio con il suo fuoriclasse Ronaldo,poi il Napoli sbaglia un rigore con il suo capitano Insigne,infine raddoppia il bianconero Morata su assist del rientrante Cuadrado,migliore in campo.

È la rivincita della Juve che perde la coppa Italia l’anno scorso proprio contro il Napoli.È anche la rivincita del neo tecnico bianconero Andrea Pirlo che vince il suo primo trofeo da allenatore e mette a tacere le voci che lo vorrebbero già in bilico sulla panchina juventina.Bella prova anche di Morata che ha messo a segno il suo tredicesimo gol stagionale.Primo trofeo stagionale in palio ,quindi,conquistato dalla Juve sempre affamata di successi.

La crisi,o presunta tale, è stata allontanata e poi quando hai un fuoriclasse come Ronaldo niente è impossibile.Giocatori come lui fanno sempre la differenza.Per il capitano bianconero Giorgio Chiellini è la sua quinta Supercoppa Italiana.

Vincenzo Grassano