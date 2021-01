“Populismo di destra in crescita: come porvi rimedio”

Terza Lezione del Ciclo “Democracy and its Discontents” 20 gennaio 2020, h. 17:30

Dopo aver ospitato le lezioni di Adam Przeworski e Stephen Holmes nell’autunno 2019, mercoledì 20 gennaio ore 17:30 il Collegio Carlo Alberto riprende il ciclo “Democracy and its Discontents”, con una lezione di Dani Rodrik, professore di Economia Politica Internazionale alla Kennedy School of Government dell’Università di Harvard, e vincitore, nel 2020, del prestigioso “Princess of Asturias Award for Social Sciences”.

La scelta di varare una serie di lezioni sulla crisi della democrazia è nata da un dibattito interdisciplinare che si è sviluppato fra economisti, scienziati politici, sociali e giuristi ospitati dal Collegio: lo scopo è di svolgere, da prospettive scientifiche diverse, un approfondimento sul tema, analizzando le cause della crisi e le possibili ricette per superarla.

Nella sua Lezione, che ha per titolo “Perchè il populismo di destra è in crescita e come possiamo porvi rimedio”, che si terrà in contemporanea alla cerimonia di insediamento della nuova Presidenza americana, il professor Rodrik offrirà una sintesi critica degli argomenti avanzati di recente per spiegare la crescita del populismo e presenterà una sua interpretazione, che sottolinea il ruolo delle tensioni sul mercato del lavoro per capire il fenomeno.

Negli eventi del 6 gennaio a Washington si è visto il populismo di destra staccarsi dalle tastiere e dalla ferocia puramente digitale dei social media per passare all’azione violenta. Uno sviluppo preoccupante non solo per gli Stati Uniti, ma per tutti i paesi democratici, che rende una riflessione approfondita sul fenomeno più che mai saliente.

Introducono Giorgio Barba Navaretti, Presidente della Fondazione Collegio Carlo Alberto e Professore di Economia all’Università di Milano e Diego Gambetta, Carlo Alberto Chair in Scienze Sociali e organizzatore del ciclo “Democracy and its Discontent”.

