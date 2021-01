Orgoglio ispanico

Caleidoscopio rock Usa 🇺🇸 Anni ‘60

Nella storia del rock americano degli anni Sessanta compaiono svariati e considerevoli contributi dalla componente ispanica (in primis in sud California, in Texas e naturalmente in New Mexico);

si può notare come non fosse raro trovare bands incentrate su almeno 2 o 3 fratelli ispanici che costituivano la spina dorsale dei gruppi, soprattutto nelle sezioni ritmiche. Come corollario ne derivava che ci fosse dunque un più ampio contesto ispanico nell’ambito dei managers musicali, dei talent scouts, degli intermediari e delle stesse etichette discografiche. Qui ci soffermiamo sul catalogo di un’etichetta musicale dell’area di San Antonio davvero “ispanica nell’anima”, la Pa-Go-Go; dalla vita breve (un anno e mezzo circa) ma intensa, seppe includere esperienze musicali davvero interessanti per il periodo, sia sul versante latin che su quello rock.

Il nome stesso dell’etichetta indicava le iniziali dei soci, ossia Joe “Pato” Gonzales e altri due Gonzales (probabilmente non imparentati col primo): Manuel e Rudy “Tee” Gonzales (quest’ultimo leader della band “Rudy & the Reno Bops”). Ma l’asso nella manica era la moglie di “Pato”, Lillian Gonzales, che dall’area di origine di Saginaw (Michigan) teneva vivi i rapporti con svariate bands del Midwest tramite la compagnia di management Gonzales & Gonzales. Ecco spiegato il “mistero” per cui parte dei gruppi dell’etichetta texana Pa-Go-Go fosse del Michigan e dintorni.

Ecco quindi il catalogo Pa-Go-Go, non del tutto completo ma già con molteplici integrazioni emerse nel corso degli anni, grazie a ritrovamenti di numeri di catalogo che parevano ormai irrecuperabili:

101 – Danny & the Tejanos – “Mi otra movida” (polka) / “Con esta copa” (ranchera)

102 – Question Mark & the Mysterians – “96 Tears” / “Midnight Hour” (apr. 1966)

103 – Sir David & His Knights – “Shotgun” / “All My Love” (D. Camarillo, Ed. Arguello Pub.)

104 – Fernando Y Juan – “Se te llego tu dia” / “Vuela vuela Palomita”

105 – Chavez & the Chevelles – “Buscando Una Estrella” / “El Trenesito”

106 – Danny & The Tejanos – “Confecion” / “Mundo raro”

107 – Little Henry & His Band – “No soy tu arroz con pollo” (I. Lopez) / “Amor sin medida” (J. ​Jimenez)

108 – Sonny Ace – “Ya volvio la Palomita” (L. Guerrero) / “Sandra” (M. Linan)

109 – Vince Cantu & the Nu-Dominoes – “Hermosisimo Lucero” / “Negra Jornada”

110 – Al Pinckney & the Exclusives – “Coasting” / “La-Hai”

111 – Chavez & the Chevelles – “Pido” / “Angelitos Negros”

112 – Danny & the Tejanos – “Listen, Sweet Thing” / “What’s the Word” (D. Martinez)

113 – Conjunto Los Galantes de Manuel Gutierrez – “Contestaction a ‘Me Voy Lejos’” / “Ellas”

115 – Freddie Fender & His All Stars – “Cool Mary Lou” / “You Are My Sunshine” (1966)

116 – Fernando Y Juan – “Amor Necio” / “Devolucion”

117 – Little Henry & His Pa-Go-Go Band – “Hello Young Lovers” / “The Masquerade Is Over”

118 – The Staffs – “Another Love” / “I Just Can’t Go to Sleep” (1966)

120 – Rocky Gil & The Bishops – “Gritenme Piedras Del Campo” / “Amor Por Corello”

121 – Count and the Colony – “Can’t You See” (D. Brown, B. Burden) / “That’s the Way” (L. ​Wheatley, B. Burden) (1966)

201 – Count and the Colony – “Say What You Think” / “Symptoms of Love” (ott. 1967)

Gian Marchisio