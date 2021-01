Torna il campionato con la penultima giornata del girone d’andata

Dopo l’intermezzo degli ottavi di finale di Coppa Italia con 2 gare fondamentali per le 2 squadre torinesi

Sabato 16 gennaio ore 18

Torino-Spezia

Domenica 17 gennaio ore 20.45

Inter-Juventus

Qui Juve: Qualificata ai quarti di finale della Coppa Italia la squadra bianconera si prepara

alla super sfida a Milano contro l’Inter seconda in campionato.La Juve è chiamata ad una prova di forza:la vittoria è un obbligo per salire sempre di più verso il primo posto in classifica ed acquisire sempre più la consapevolezza che il decimo scudetto consecutivo lo si può vincere!

Il tecnico Pirlo ha fatto svolgere una seduta tecnico tattica attenta ed intensa:l’organico è quasi al completo e ci sarà la conferma del modulo 4-3-3.

Nessuna novità dal mercato in entrata e neanche in uscita.Arriverà sicuramente una quarta punta ma non c’è fretta.Juve sempre attenta e vigile in questa sessione invernale di calciomercato.

Qui Toro: Granata eliminati dagli ottavi di Coppa Italia,con onore,ai calci di rigore ed ora testa solo al campionato dove c’è da raggiungere una sofferta salvezza.

A Torino arriverà lo Spezia neopromosso,squadra agguerrita e 5 punti avanti al Toro, sarà spareggio salvezza: l’ennesimo.Oggi doppia seduta tecnico tattica agli ordini di Marco Giampaolo,sempre più in bilico.Urgono i 3 punti per la prima vittoria in casa che manca dalla scorsa stagione.Mancherà Vojvoda,spalla lussata,per il resto tutti i giocatori a disposizione.

Nessuna novità dal mercato in entrata.In uscita è stato ceduto il centrocampista Meitè al Milan in prestito oneroso ad 1 milione con diritto di riscatto ad 8.

Vincenzo Grassano