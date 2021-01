Sito unico, Grimaldi (LUV): “nucleare, la mappa dei siti è un atto di trasparenza”

“Cirio sa che il Piemonte ospita la discarica nucleare del paese in un triangolo d’acqua?”.

“Il Piemonte è già la discarica del nucleare del nostro Paese. Il presidente Cirio fa il pesce in barile e si dice stupito che il Governo abbia tolto il segreto alla documentazione che servirà ad individuare il sito unico nazionale per lo stoccaggio dei rifiuti nucleari; ma dove ha vissuto negli ultimi dieci anni? Raramente ho visto un Presidente di Regione così distaccato dalla realtà. Ieri non è stato deciso nulla, anzi: la pubblicazione della documentazione, un atto di trasparenza che nessun Governo precedente aveva fatto, è il passo necessario per fare partire la consultazione pubblica in cui tutti noi cittadini, e Cirio in primis, dovrà difendere le ragioni del nostro territorio. Sperando che sia in grado di farlo” – commenta Marco Grimaldi, capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Regione.

“Noi che abbiamo fatto la più grande manifestazione ‘no nuke’ prima del referendum del 2011 – ricorda Grimaldi – sappiamo bene chi erano i nostri avversari: la destra, a partire da Forza Italia di cui Cirio conosce perfettamente la storia, era schierata per il ritorno al nucleare ed è l’ultima forza politica a poter parlare di scorie, soprattutto dopo il disastro fatto sull’individuazione, quella davvero inconcepibile, del sito unico a Scanzano Ionico”.

“Inoltre – conclude Grimaldi – ricordo al Presidente, che il Piemonte è già oggi, di fatto, il sito unico nazionale di stoccaggio delle scorie in quanto il 98% di queste sono a Saluggia, collocate al centro di un triangolo d’acqua che rappresenta un pericolo enorme per la salute umana e per l’agricoltura di tutta la Pianura Padana, e che solo l’individuazione del sito unico potrà liberare. Smaltire correttamente, legalmente e in trasparenza i nostri rifiuti nucleari è l’unico modo per chiudere, una volta per tutte, la sfortunata stagione del nucleare italiano”.