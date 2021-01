Giusto pareggio tra granata e scaligeri al termine di una gara equilibrata

Torino-Verona 1-1

Bremer(T) Dimarco(V)

Quando non riesci a vincere una partita accontentati del pareggio! È quanto accaduto oggi tra Toro e Verona al termine di una gara equilibrata e vibrante.Primo tempo a reti bianche con pochissime occasioni da una parte e dall’altra,con tatticismo e controllo delle posizioni da parte dei 22 atleti in campo.Secondo tempo più vibrante ed acceso con il Verona che passa in vantaggio grazie ad un eurogol del terzino Dimarco.Giampaolo ed i suoi ragazzi non ci stanno e grazie anche ai 5 cambi di qualità effettuati dal tecnico granata,tra cui il rientrante Ansaldi e Verdi,il Toro pareggia con un’incursione del difensore centrale brasiliano Bremer autore di un gol di rapina su splendido tiro cross di Verdi.I granata spingono ancora nel finale per cercare la vittoria ma finisce in parità.Fuori dalla zona retrocessione, unità di squadra ritrovata,quarto risultato utile consecutivo:con un paio di rinforzi di qualità il Toro si salverà tranquillamente.Intanto bentornata serenità.

Vincenzo Grassano