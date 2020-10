Coronavirus e malainformazione

Stupore, incredulità, rabbia, impotenza. La propagazione del Coronavirus in Italia ha scatenato un forte disordine mentale e fisico anche nella divulgazione delle notizie.

Ci sono stati alcuni giornali, telegiornali e soprattutto social media che hanno contribuito a diffondere il terrore tra la gente.Pensate anche ai tanti falsi audio e video arrivati via whatsapp nei nostri cellulari.Oggi più che mai, inoltre, le persone sentono il bisogno di informarsi e perciò sono molto attente alle notizie e agli aggiornamenti che ne danno i mass-media ed anche i vari social network.Il ruolo istituzionale del governo racchiude in sé il preciso dovere di tutelare la collettività e gestire le necessità di questa: dobbiamo ammettere che ci stanno provando, con misure che tentano di evitare, o quantomeno rallentare, i contagi. E l’unica speranza per limitare il contagio è proprio quella di adottare i comportamenti e le precauzioni disposte e raccomandate dal Governo.



Abbiamo anche visto reporter, opinionisti, presentatori televisivi, attori, attrici, campioni dello sport dare la propria opinione sul Coronavirus senza avere le competenze, gettando nel panico i telespettatori e radioascoltatori. Eppure, nonostante tutto, tra la gente c’è chi gli ha dato credito. Ma questo è il momento di attenerci a quanto dice il ministero della Salute per evitare la rapida circolazione false credenze, notizie e voci infondate e non verificate.

Vincenzo Grassano