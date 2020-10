Il covid e la inadeguatezza della politica in Italia e altrove

Fascisti e antagonisti uniti nella lotta. Gli immancabili ultras della Juve o del Toro ed il gioco è fatto. Presi d’assalto i negozi di via Roma. Saranno contenti loro. In questo caso non vale il detto “contenti loro contenti tutti”. Decisamente il contrario: se loro non sono in galera noi siamo preoccupati ed arrabbiati.

Chiarissimo che da Napoli a Torino i violenti vogliono solo una cosa: soltanto Il sindaco di Napoli De Magistris straparla. Da magistrato non ne ha azzeccata una, come da Sindaco, del resto. Grande sponsor di Potere al Popolo, non a caso. Veramente hanno stufato tutti. Lo scontro tra Regione e Governo e non è una novità. Giggino è il piu’ inetto Ministro degli Esteri dall’Unità in poi. Per lui i pescatori di Mazzara del Vallo se la sono cercata con i Tunisini. Mi sa che ogni tanto Zingaretti un piccolo pianto se lo fa. Ora tutti nel dire che avevano previsto il ritorno della pandemia e se siamo a questo punto è colpa dell’altro. Gli ospedali in tutta Italia tremano, in particolare quelli al Sud. La trasmissione Report al lunedì lancia i suoi strali sulla Lombardia lasciando intendere che il vero uomo di potere è Giorgetti che manda in giro a fare i comizi Matteo Salvini. Vedremo gli sviluppi, anche delle inchieste. Dopo più di trent’anni la Sanità ripasserà allo Stato? Anche qui vedremo, ma si prevedono tempi direi decennali. Decennio in più o decennio in meno. Encomiabile il medico di base. Molti se ne sbattono. Parli con il popolo ed e questo che ti dice. Ho cercato di parlare con il mio medico. Manco ci sono riuscito. Accidenti questo Covid, picchia duro. L’ elenco di chi sta male è lunghissimo. La nostra classe politica è basita. Verissimo. Perché quella di altri paesi com’ è? Basita pure altrove. Trump straparla e gli fa eco Boris Johnson. La Merkel è chiaramente stanca e Macron non sa che pesci prendere con il pusillanime turco Erdogan che lancia la sua guerra santa contro gli infedeli con i soldi del’ Europa, dunque anche nostri. E Giggino che fa? Nulla , tipico da parte sua. Basta, veramente basta. Non regge più la solfa: pensate se questa crisi fosse stata gestita dalle destra. Non è dato sapere, comunque ad oggi abbiamo a che fare con questi incapaci. Vedremo gli sviluppi se rimarremo quel tanto pimpanti fino all’arrivo dei soldi dell’Europa tra 9 mesi. Ovviamente se tutto va bene. Per parte mia continuo ad essere pessimista e prevenuto. Dai, Conte, smentiscimi ti prego. Ultima cosa: magari ero distratto ma non non ho ancora visto e dunque letto il piano industriale, almeno una bozza del piano industriale dell’Italia. Vedo solo che tutti ne vogliono un pezzo senza metterci del loro. In fondo questa è anche l’Italia.

Patrizio Tosetto