Un fine settimana delicato per le squadre torinesi

Qui Juve: i bianconeri di Pirlo, rinfrancati dall’ottima vittoria, in Champions, contro la Dinamo, affronteranno il Verona in casa, domenica sera,alle 20.45. All’assenza di Ronaldo e quella probabile di Dybala, grandi problemi di formazione in difesa per via del brutto infortunio occorso al difensore Chiellini che starà fuori per dieci giorniOut anche De Ligt.Non è una situazione facile quella in casa Juve.

Qui Toro: delicatissima la trasferta dei granata questa sera a Reggio Emilia contro il lanciatissimo Sassuolo di De Zerbi,al secondo posto in classifica.Ai granata di Giampaolo servono punti per non sprofondare in una crisi senza fine.

Mancheranno,oltre al lungodegente Baselli,M.Savic squalificato,Izzo e Zaza non al meglio.Formazione con un solo dubbio sulla trequarti: Lukic oppure Verdi.Per il resto confermata la formazione sconfitta dal Cagliari domenica scorsa

Vincenzo Grassano