Accertati i quattro casi di Covid nel gruppo squadra, due giocatori e due membri dello staff, al Torino scatta la ‘bolla’.

Belotti e gli altri calciatori possono continuare gli allenamenti e le partite, ma senza contatti con l’esterno. Fino a domenica, se non vi saranno altre indicazioni, i giocatori si alleneranno al Filadelfia e alloggeranno in un hotel cittadino, senza tornare a casa. Inoltre si sottoporranno a nuovi tamponi, in vista della partita di venerdì contro il Sassuolo.