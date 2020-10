Totosindaco a Torino

Finalmente Forza Italia cala la carta della candidatura di Claudia Porchietto, deputata e soprattutto imprenditrice ex Presidente dell’Api torinese.

Sotto la sua Presidenza l’associazione ha avuto notevole sviluppo. Candidata alla presidenza della Provinca di Torino ed Assessore regionale al lavoro nella Giunta Cota. Indubbiamente competente con il solo limite si essere targata come berlusconiana , dunque non simpatica a Meloni e Salvini che aspettano il sì definitivo dell’ imprenditore Damilano. L’assessore alla Sanità Icardi probabilmente lascia, criticato perché in tempo di emergenza Covid ha preferito il viaggio di nozze. Il salviniano doc va a casa? Il Capitano ultimamente non ne azzecca una. In Europa la Meloni va con i moderati e Lui con i fasciopopulisti. Avrebbe dovuto succedere le opposto. Ed anche con Attilio Fontana non ha fatto una gallata. La Lombardia, unica regione d Italia che non ha il vaccino antinfluenzale. La proverbiale efficienza lombarda messa a dura prova. Tegola in testa ad Enzo La Volta candidato alle primarie del PD per il Sindaco di Torino. Dopo tre anni d indagine richiesto il rinvio a giudizio con Giulio Muttoni e l‘ex senatore Stefano Esposito. Vicenda tutta interna ad un pezzo della sinistra che non parla di toghe nere e il garantismo è d‘obbligo. Stefano Lo Russo capogruppo Pd ex assessore si candida alle primarie per il sindaco, incassando l’appoggio di Valentino Castellani ex primi cittadino. Escludere il ritiro del Senatore Mauro Laus sarebbe arbitrario. La Sinistra sbrindellata chiede a Mauro Salizzoni di candidarsi e mi sa che pezzi della sinistra PD lo vorrebbero. Igor Boni ( radicale ) già candidato Conclusioni: praticamente, pochissimi nel Pd vogliono Saracco, Rettore del Politecnico come Sindaco di Torino. E pare che anche nel mondo Universitario ci sono molte personalità che la pensano così. I pentastellati sono oramai un ologramma. Destra sinistra se la giocheranno. Magari vince il meno indeciso dei due.

Patrizio Tosetto