Golf per gli architetti

Il Comitato Regionale Piemontese della Federgolf, l’Ordine Professionale degli

Architetti e la Fondazione per l’Architettura di Torino insieme per scoprire il mondo del golf con un OPEN DAY dedicato ai neofiti golfisti architetti.

L’iniziativa promozionale nasce dalla Federgolf piemontese che da sempre è attiva nel diffondere il

messaggio che il Golf è uno sport alla portata di tutti.

“L’Open Day è l’occasione giusta per scoprire e iniziare a giocare a golf – ha dichiarato Marco Francia

Presidente della Federgolf Piemonte – e abbiamo cosi creato appositamente un percorso stimolante per

scoprire il nostro mondo immerso nella natura in un ambiente unico nella sua bellezza dove i Golf Club

sono luoghi aperti accoglienti e non elitari. L’idea è quella di proporre la formula anche per altri ordini

professionali da qui al prossimo anno”.

“Disegnando gli spazi delle nostre vite e le nostre città, l’architettura è in connessione con ogni

disciplina, anche con lo sport. Ecco perché il prossimo weekend tutti i professionisti architetti potranno

raggiungere il circolo più vicino per avvicinarsi al golf – commenta Alessandra Siviero, presidente

Fondazione per l’architettura di Torino – uno sport che ci mette in connessione con l’ambiente, che aiuta

a concentrare il pensiero e come ogni attività del tempo libero può cementare le relazioni umane e

creative tra colleghi”

Per partecipare gratuitamente a una delle due giornate di ottobre (17 e 18) è sufficiente chiamare i

Circoli di Golf che hanno aderito all’iniziativa via mail o via telefono

CIRCOLI ADERENTI ALL’INIZIATIVA

 ARONA – 0321 907034 – info@aronagolf .it

 BIELLA – 015 679151 – reservations@golfclubbiella.it

 BOVES – 0171 380890 – info@golfboves.com

 CAVAGLIA‘ – 0161 966 771 – segreteria@golfclubcavaglia.it

 CHERASCO – 0172 489772 – info@golfcherasco.com

 CILIEGI – 011 860 9802 – info@ciliegigolfclub.it

 COLLINE DEL GAVI – 0143 342264 – info@golfcollinedelgavi.com

 CONTINENTAL VERBANIA – 0323 80800 – info@golfcontinentalverbania.it

 DES ILES BORROMEES – 0323 929285 – booking@golfdesiles.it

 DRUENTO – 393.4636367 – info@golfdruento.com

 GIRASOLI – 011 9795088 – segreteria@girasoligolf.it

 GRUGLIASCO – 393 943 7663 – golfclubgrugliasco@gmail.com

 LA MARGHERITA – 011 9795113 – segreteria@golfclublamargherita.it

 LA SERRA – 0131 954778 – info@golflaserra.it

 MARGARA – 0131 778555 – margara@golfmargara.com

 MONFERRATO – 0142 408 915 – info@golfclubmonferrato.it

 PINEROLO – 339 7849949 – info@golfpinerolo.it

 PONTE CERVO – 349 1080218 – info@golfpontecervo.it

 SAN GIOVANNI – 328 399 4405 – golfclubsangiovanni@libero.it

 TORRE DEI RONCHI – 320 037 0224 – segreteria@torredeironchi.com