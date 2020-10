Appendino: “Non mi ricandido”

Un solo mandato da sindaco di Torino per Chiara Appendino che ha sciolto le riserve, annunciando alla maggioranza M5S del Consiglio comunale la decisione di non ricandidarsi. I motivi della scelta saranno spiegati nella conferenza stampa di oggi a Palazzo di Città.

Scrive la sindaca in un post su Facebook:

“Ho deciso di fare un passo di lato: non correrò nuovamente per la carica di Sindaca della Città di Torino. È una scelta dolorosa ma di coerenza.

Mi sono candidata nel 2016 accettando delle regole e facendo della coerenza un faro della mia attività amministrativa”.